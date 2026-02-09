< sekcia Regióny
Pripravujú projekt na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany na Váhu
Podľa SVP sa vďaka projektu zníži riziko poškodenia hrádze.
Autor TASR
Dedina Mládeže/Šaľa 9. februára (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce zvýšiť úroveň protipovodňovej ochrany na rieke Váh. Projekt sa týka úseku Dedina Mládeže - Šaľa.
SVP už vyhlásil na stavbu verejné obstarávanie. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 305.219 eur. „V rámci zvýšenia úrovne protipovodňovej ochrany územia navrhujeme vybudovať podzemnú tesniacu stenu,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Podľa SVP sa vďaka projektu zníži riziko poškodenia hrádze. „Každý povodňový prietok negatívne ovplyvňuje podložie ochrannej hrádze, a tým aj jej stabilitu. Priesaky podložím boli sledované hlavne v obciach Vlčany, Neded a Dedina Mládeže. Takmer každou povodňovou vlnou dochádza k vyplavovaniu jemných častí z podložia hrádze a zvyšuje sa riziko prelomenia podložia a prietrže samotnej hrádze,“ vysvetlil SVP.
