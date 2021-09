Prípravy v Košiciach pred návštevou pápeža vrcholia

Košice 7. septembra (TASR) – Prípravy mesta Košice na septembrovú návštevu pápeža Františka vrcholia. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že od piatka (10. 9.) majú inštalovať kvetinovú či vlajkovú výzdobu.



Ako pripomenul, prípravy zahŕňali aj opravu niekoľkých ciest, ktoré plánovali zrekonštruovať neskôr. „Urýchlili sme tento proces hlavne v okolí štadióna Lokomotívy, to je Kostolianska a Kavečianska cesta,“ povedal s tým, že zároveň vrcholia práce na ceste na letisko, ktorú chceli robiť na jar budúceho roka. „Jediné, čo sme urobili nad rámec, je oprava cesty na Luník IX. Všetko ostatné bolo dlhodobo pripravované,“ dodal. Prístupová cesta na toto sídlisko podľa primátora nezodpovedala normám a bola roky zanedbávaná. Jej opravu financujú z prostriedkov, ktoré na návštevu Svätého Otca pre Košice vyčlenila vláda. Celkovo ide zhruba o 700.000 eur. Polaček predpokladá, že nevyčerpajú celú sumu.



Podľa jeho slov mesto pre mestskú časť (MČ) Luník IX vyčlenilo financie najmä na bežnú údržbu, ale aj na opravu kanalizácie. V súvislosti s návštevou Svätého Otca v tejto MČ by na jednej z bytoviek mala pribudnúť aj maľba, ktorá má túto udalosť pripomínať. S čistením sídliska od nelegálnych skládok odpadu začali podľa Polačeka pred tromi rokmi, pričom poslednú z nich odstránili začiatkom roka. Zdôraznil, že to nesúviselo s návštevou pápeža. „Luník IX vyzerá tak ako vyzerá, pretože nielen ľudia na tomto sídlisku, ale aj my sme ho zanedbávali a desaťročia sme sa o toto sídlisko minimálne starali,“ doplnil s tým, že pritom už roky nie je také, ako negatívne ho verejnosť vníma.



V súvislosti s návštevou pápeža bude v centre Košíc pripravený aj sprievodný program. Mesto ním chce priblížiť atmosféru najmä tým, ktorí sa podujatí s pápežom nemôžu osobne zúčastniť. S programom začnú na Dolnej bráne v nedeľu (12. 9.) o 17.00 h divadelným plenérom a ukončia ho 18. septembra večer v Kostole nanebovzatia Panny Márie svetovou premiérou kantáty skladateľa Ľuboša Bernáta - Tu es Petrus. Súčasťou programu, ktorý zabezpečuje mesto Košice, bude na Hlavnej ulici okrem iného vysielaný aj prenos z návštevy pápeža.



Mesto plánuje Svätému Otcovi odovzdať dva dary - knižnú publikáciu vytvorenú z kresieb žiakov materskej a základnej školy na Luníku IX, ako aj vyobrazenie sv. Alžbety Uhorskej. Zo šamotového materiálu ju vytvorila košická umelkyňa Andrea Čepiššáková. „Je zobrazená ako kráľovná, ale namiesto kráľovských insígnií má v ruke lyžicu a misku,“ vysvetlila s tým, že kŕmila chudobných a biednych. Na plášti sochy je vyobrazený detail z košického erbu.



Pápež František navštívi Slovensko 12. - 15. septembra. Zavíta do Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína. V Košiciach bude v utorok (14. 9.), kde sa na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a následne na Štadióne Lokomotíva aj s mladými.