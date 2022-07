Prípravy na EYOF vrcholia, začne sa 24. júla otváracím ceremoniálom

Banská Bystrica 8. júla (TASR) – Prestížne podujatie Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022, ktorý sa pod Urpínom začne 24. júla o 20.30 h veľkolepým otváracím ceremoniálom v parku pod Pamätníkom SNP a potrvá do 30. júla, prinesie aj bohatý kultúrny program. Do Banskej Bystrice mieri takmer 3500 účastníkov zo 48 národných olympijských výborov. TASR o tom v piatok informovala Zdenka Marhefková z mediálneho tímu EYOF.



"V Banskej Bystrici bude posledný júlový týždeň patriť nielen športovému zápoleniu a kvalitným výkonom mladých športovcov, ale i programu pre všetky vekové kategórie. Možnosť zabaviť sa bude vo veľkej fanzóne pod Pamätníkom SNP, kde sa konajú koncerty hudobníkov a tanečných skupín, vystúpenia pre deti či stretnutia s obľúbenými športovcami," uviedla Marhefková.



Banskobystrický primátor Ján Nosko dúfa, že návštevníci EYOF si odnesú len tie najlepšie zážitky. "Všetci športovci a účastníci sa k nám tešia. Všetkých pozývam zažiť veľkolepý otvárací ceremoniál, sledovať výkony najlepších športovcov v Európe i vo svete a užiť si neopakovateľné chvíle v bezplatnej fanzóne. Som presvedčený, že tak, ako je Slovensko srdcom Európy a Banská Bystrica je srdcom stredného Slovenska, tak EYOF bude posledný júlový týždeň srdcom mesta pod Urpínom," konštatoval Nosko.



Návštevníci EYOF budú mať možnosť vidieť prichádzať všetkých 3500 športovcov, ktorí pôjdu po trase z Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách cez Námestie SNP až do dejiska otváracieho ceremoniálu v parku. Športové výpravy zo 48 krajín nastúpia na pódium a stanú sa súčasťou zapálenia symbolu olympijských hier – ohňa mieru - ktorý priniesli členovia organizačného výboru EYOF z Ríma ešte v závere mája.



"Po oficialitách bude nasledovať program, ktorého cieľom je prezentovať Slovensko. Využívame na to najlepších umelcov a zároveň dbáme na to, aby bol program blízky mládeži. Vystúpi tanečno-hudobné teleso Cigáni idú do neba, tanečná škola River Dance School, folklórny súbor Urpín či Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Otvárací ceremoniál odvysiela v priamom prenose RTVS a bude streamovaný naživo do 48 krajín Európy. Máme tak jedinečnú príležitosť prezentovať Slovensko a Banskú Bystricu, ktorá dokáže napriek náročným časom zorganizovať veľkolepé podujatie," zdôraznil Lukáš Donoval, marketingový riaditeľ EYOF.