Prípravy na kúpalisku v Lučenci vrcholia, otvoria prvý júnový víkend

Lučenec 31. mája (TASR) – Na mestskom kúpalisku v Lučenci vrcholia prípravy na tohtoročnú letnú sezónu. Prvých návštevníkov tu plánujú privítať už prvý júnový víkend. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.



"Lučenčanom a všetkým obyvateľom z okolia bude k dispozícii rekreačný bazén a pre deti je pripravený detský bazén s fontánkou," priblížilo mesto. Tohtoročnou novinkou v rámci mestského kúpaliska by malo byť i nové voľnočasové ihrisko. "V súčasnosti prebieha inžinierska činnosť a v riešení sú potrebné povolenia," dodala samospráva.



Mestské kúpalisko v Lučenci návštevníkom i tento rok ponúkne viacero aktivít, a to napríklad vzdušnú trampolínu, plážový volejbal, bedminton či stolný tenis. Súčasťou areálu sú tiež šatne, toalety, bufet či lehátka so slnečníkmi v okolí bazénov.



Počas tohtoročnej letnej sezóny bude kúpalisko v Lučenci otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h. Večerné kúpanie bude pre návštevníkov k dispozícii v mesiacoch júl a august v utorok, štvrtok a sobotu od 19.30 do 21.00 h.