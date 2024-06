Prípravy na slávnosti v Heľpe sú v plnom prúde, amfiteáter obnovia

Heľpa 16. júna (TASR) - V závere júna ožije horehronská obec Heľpa jedným z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, 58. ročníkom Horehronské dni spevu a tanca (HDST). Začína sa v piatok 28. júna, potrvá celý posledný júnový víkend a predstaví sa na ňom okolo 1500 účinkujúcich. Prípravy v dedine sú v plnom prúde.



Heľpania si upravujú okolie domov a pripravujú výzdobu do okien, typické sú najmä bábiky v heľpianskom kroji. Obec počíta, že tak ako každý rok, aj teraz k nim denne zavíta zhruba 5000 návštevníkov. Hotely a penzióny v Heľpe i v susedných dedinách sú beznádejne vypredané.



"Naši ľudia sa zodpovedne pripravujú na festival. Rodinné domy vyzdobujú najmä v uliciach, ktoré vedú do prírodného amfiteátra. Vyhlasujeme súťaž o najkrajšie vyzdobené okno, takže aj tým chceme zabezpečiť, aby Heľpa bola pekná pre návštevníkov. Máme vyše 100 ľudí, ktorí sú priamo zapojení do diania HDST a zabezpečujú dielne v priestoroch starej fary, tradičnú kuchyňu, technické zázemie a bezpečnosť na uliciach. Pomáhajú nám naši dobrovoľní hasiči a miestny športový klub," konštatovala pre TASR vedúca odboru kultúry a školstva Obecného úradu v Heľpe Mária Kemková.



Ďalších 100 ľudí od najmladších po najstarších je zapojených do nácviku hlavného programu, keďže folklórny súbor Heľpan oslávi v prvý deň konania HDST svoju storočnicu.



Amfiteáter čaká v najbližších rokoch obnova. Ako Kemková avizovala, chystajú jeho rekonštrukciu z finančných prostriedkov z plánu obnovy. Plánujú prerobiť elektriku, strechu, ale najmä vybudovať sociálne zariadenie, toalety i sprchy, ktoré v amfiteátri doteraz chýbajú. Návštevníci musia využívať sociálne zariadenie v základnej škole. V tomto roku počítajú s vyhlásením verejného obstarávania a už o rok by časť z ich zámeru mohla byť realitou.



"Uvažovali sme aj s vybudovaním akéhosi skanzenu. Chceli by sme zriadiť zopár dreveníc, typických pre našu obec, pretože dnes nezostala zachovaná ani jedna, s ktorou by sme sa mohli popýšiť. Uvidíme, či sa k tejto myšlienke v budúcnosti vrátime," dodala Kemková.