Prípravy na testovanie v meste Dolný Kubín idú do finále

Dolný Kubín 6. novembra (TASR) – Dolnokubínska radnica je pripravená na sobotňajší (7. 11.) štart tretieho kola testovania obyvateľstva na nový koronavírus. Podľa tamojšieho primátora Jána Prílepka zostáva personálne zloženie väčšiny odberných tímov rovnaké ako počas predchádzajúcich testovaní. Rovnaké sú aj odberné miesta v meste.



"Po predchádzajúcich dvoch kolách sme už pripravení. Na odberné miesta si už Dolnokubínčania zvykli, opäť to bude 16 miest. Od prvého testovania sme v miestnostiach ponechali značenie aj prípravu, takže tieto miesta sú permanentne pripravené," priblížil Prílepok.



Vo štvrtok (5. 11.) večer do mesta dorazili zástupcovia ozbrojených síl aj s potrebným materiálno-technickým zabezpečením testovania. Podľa primátora ich čaká už len testovanie obslužného personálu. Napriek tomu, že v Dolnom Kubíne majú pred sebou už tretie kolo testovania, podľa primátora ešte stále nevedia, ako sa budú preplácať výdavky samosprávy spojené s testovaním.



Radnica sa zároveň snaží vyriešiť problematiku nedostatočného záujmu ľudí o testovanie v nedeľu v raňajších hodinách. V tejto súvislosti plánuje vydať odporúčanie pre všetkých obyvateľov, ktorí patria do rizikovej skupiny, aby sa prišli nechať otestovať v nedeľu (8. 11.) dopoludnia, keď sú odberné miestnosti takmer ľudoprázdne.