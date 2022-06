Prípravy na výstavbu kruhovej križovatky na Rákoši pokračujú

Zvolen 28. júna (TASR) – Prípravy na výstavbu kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene pokračujú. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková s tým, že v súčasnosti pripravujú projekt na stavebné povolenie.



Investorom stavby je BBSK, ktorý pripomína, že po získaní stavebného povolenia bude nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Podľa hovorkyne ho predpokladajú v jesenných mesiacoch. "Po jeho ukončení začneme so samotnou stavbou," zdôraznila.



Poslanci v minulosti schválili na rokovaní krajského zastupiteľstva sumu 500.000 eur na výstavbu križovatky. "Pripočítajme k nim 350.000 eur, ktoré už boli schválené v minulosti, spolu je to 850.000 eur vyčlenených na túto dôležitú križovatku z krajského rozpočtu," podotkol vlani poslanec BBSK za okres Zvolen Ján Beljak.



Kruhová križovatka v časti Rákoš by mala vzniknúť na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača blízko bývalého nákupného strediska.