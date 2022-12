Prípravy na výstavbu kruhovej križovatky na Rákoši pokračujú

Zvolen 19. decembra (TASR) – Prípravy na výstavbu kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene pokračujú. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), investora stavby, Lenka Štepáneková. Uviedla, že v súčasnosti pracujú s inžinierskou činnosťou.



Pripomenula, že nasledovať bude žiadosť o vydanie stavebného povolenia. "Po jeho vydaní bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác," spomenula. Dodala, že výsledná cena diela tak bude známa až po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom, čo kraj očakáva v polovici budúceho roka.



Bývalý viceprimátor Zvolena Vladimír Lupták v minulosti poznamenal, že mestu sa podarilo vysporiadať pozemky a pripraviť všetky potrebné podklady k žiadosti o územné rozhodnutie. "To je dnes už právoplatné, investor tak môže podniknúť ďalšie kroky smerujúce k získaniu stavebného povolenia a samotnej výstavbe," zdôraznil.



Kruhová križovatka v časti Rákoš by mala vzniknúť na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska.