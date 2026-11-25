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Bežkári v B. Bystrici čakajú na prvý sneh
Pracovníci ZAaRES sa počas zimy v Kremnických vrchoch starajú o trate v okolí obcí Králiky a Kordíky a ich napojenie na hlavný hrebeň.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Banská Bystrica sa už dlhšie sústreďujú na zimnú sezónu a ako tvrdia na sociálnej sieti, prípravy vrcholia. Počas zimy sa starajú v kopcoch okolia Banskej Bystrice o údržbu bežkárskych trás s dĺžkou približne 75 kilometrov.
„Všetci netrpezliví bežkári už pár dní sledujú predpovede počasia. Sledujeme ich aj my a s blížiacim sa príchodom zimného počasia vrcholí naša príprava na sezónu. Od októbra sa začala jesenná údržba tratí, a teda kosenie lesných zvážnic a opilovanie náletových drevín a konárov zasahujúcich do tratí. Najskôr to boli trate na Šachtičkách, neskôr Kordícka, Tajovská a Králická zvážnica,“ priblížil ZAaRES.
Na plážovom kúpalisku v centre mesta, kde zvykne byť zasnežený asi kilometrový okruh pre bežkárov a kopec pre malých sánkarov, finišujú s kosením areálu, orezom stromov a pripravujú techniku na zasnežovanie.
„Jesenné stretnutie so zástupcami štátnych a mestských lesov i urbariátov prinieslo pozitívne správy. Na zvážniciach, ktorými vedú bežkárske trate, sa počas zimy žiadna ťažba dreva neplánuje. Jediným obmedzením je, že sa nebude upravovať zhruba 400-metrový úsek od Chaty nad Tajovom smerom hore po sklad dreva. Veríme, že po dvoch slabších zimách sa konečne dočkáme aj na horách plnohodnotnej sezóny,“ dodal ZAaRES. Za posledné dva roky strávili jeho zamestnanci v teréne viac času jesennými prípravami než zimnou úpravou tratí.
Pracovníci ZAaRES sa počas zimy v Kremnických vrchoch starajú o trate v okolí obcí Králiky a Kordíky a ich napojenie na hlavný hrebeň. V Starohorských vrchoch v spolupráci s lyžiarskym strediskom na Donovaloch upravujú trasy medzi Šachtičkami a Donovalmi, na starosti majú aj úsek vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec.
„Všetci netrpezliví bežkári už pár dní sledujú predpovede počasia. Sledujeme ich aj my a s blížiacim sa príchodom zimného počasia vrcholí naša príprava na sezónu. Od októbra sa začala jesenná údržba tratí, a teda kosenie lesných zvážnic a opilovanie náletových drevín a konárov zasahujúcich do tratí. Najskôr to boli trate na Šachtičkách, neskôr Kordícka, Tajovská a Králická zvážnica,“ priblížil ZAaRES.
Na plážovom kúpalisku v centre mesta, kde zvykne byť zasnežený asi kilometrový okruh pre bežkárov a kopec pre malých sánkarov, finišujú s kosením areálu, orezom stromov a pripravujú techniku na zasnežovanie.
„Jesenné stretnutie so zástupcami štátnych a mestských lesov i urbariátov prinieslo pozitívne správy. Na zvážniciach, ktorými vedú bežkárske trate, sa počas zimy žiadna ťažba dreva neplánuje. Jediným obmedzením je, že sa nebude upravovať zhruba 400-metrový úsek od Chaty nad Tajovom smerom hore po sklad dreva. Veríme, že po dvoch slabších zimách sa konečne dočkáme aj na horách plnohodnotnej sezóny,“ dodal ZAaRES. Za posledné dva roky strávili jeho zamestnanci v teréne viac času jesennými prípravami než zimnou úpravou tratí.
Pracovníci ZAaRES sa počas zimy v Kremnických vrchoch starajú o trate v okolí obcí Králiky a Kordíky a ich napojenie na hlavný hrebeň. V Starohorských vrchoch v spolupráci s lyžiarskym strediskom na Donovaloch upravujú trasy medzi Šachtičkami a Donovalmi, na starosti majú aj úsek vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec.