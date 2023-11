Príroda vo vysokohorskom prostredí si najbližšie mesiace oddýchne

Vysoké Tatry 1. novembra (TASR) - V Tatranskom národnom parku (TANAP) platí od stredy sezónna uzávera. Správa TANAP-u informovala, že výluka na časti turistických chodníkov platí najmä z dôvodu, aby si príroda vo vysokohorskom prostredí oddýchla od najväčšieho náporu návštevníkov.



"Naďalej sa však môžu dostať na všetky vysokohorské chaty s výnimkou Chaty pod Rysmi. Netreba zabúdať, že zavretý bude aj Symbolický cintorín pri Popradskom plese. Keďže v kalendári patrí prvý novembrový deň Sviatku všetkých svätých, viacerí mali v dobrej viere plány uctiť si pamiatku zosnulých nasmerované možno práve pod Ostrvu. I táto trasa však patrí medzi turisticky značené chodníky, ktoré spadajú do zimnej sezónnej uzávery," upozorňujú ochranári. Pre turistov bude až do polovice júna budúceho roka uzavretý vysokohorský priestor vrátane značených chodníkov vedúcich na všetky oficiálne prístupné štíty a do sediel. Uzávera pod Chatou pod Rysmi sa začína už od rázcestia Nad Žabím potokom v Mengusovskej doline.



"Dôvodom výluky turistického ruchu z najvyšších polôh TANAP-u je v prvom rade ochrana vzácnych druhov fauny, ktoré si podľa nás zaslúžia pokojné zimné obdobie. Živočíchy sú vysilené pre nedostatok potravy, na jar zasa prichádzajú na svet mláďatá," argumentuje riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Okrem fauny netreba podľa neho opomenúť ani labilitu terénu a bylinnej pokrývky na prelome jari a leta, najmä v citlivých priestoroch sediel a prístupov na štíty.



Sezónna uzávera vstúpila do platnosti v sezóne 1980/1981. Išlo o dôsledok situácie, keď sa v 70. rokoch minulého storočia miera turistického ruchu dostala podľa vtedajšej Správy TANAP-u nad hranicu únosnosti prírodného prostredia. Toto rozhodnutie spôsobilo až osemmesačnú výluku chodníkov do vysokohorských sediel a na tatranské štíty. Neskôr vyhláškou skrátili sezónnu uzáveru z 30. na 15. júna. "V súčasnosti upravuje tento inštitút Verejná vyhláška Okresného úradu Prešov z roku 2017, ktorá obmedzuje vstup verejnosti do jednotlivých častí národného parku od 1. novembra do 14. júna. Návrh nového návštevného poriadku počíta so sezónnou uzáverou, ktorá sa bude končiť 31. májom," dodávajú ochranári.