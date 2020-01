Prírodného snehu je na celom Slovensku málo

Vysoké Tatry 31. januára (TASR) – Prírodného snehu je málo na celom Slovensku a výnimkou počas tejto zimy nie sú ani Vysoké Tatry. Z dôvodu nedostatku snehu napríklad stále nie je v prevádzke najvyššie položená zjazdovka na Slovensku v Lomnickom sedle. „Aktuálne napadlo do desiatich centimetrov snehu, no vietor ho veľmi rýchlo stihol sfúknuť, takže toto sneženie nám veľmi nepomohlo. Na to, aby sme mohli sprevádzkovať Lomnické sedlo, potrebujeme ešte približne 40 centimetrov poctivej snehovej nádielky. Aj s pomocou techniky sme zatiaľ upravili to, čo nám príroda nadelila, a čakáme, či ešte nejaké sneženie príde,“ uviedol pre TASR obchodno-marketingový manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



Zrejme najskôr za posledné obdobie sa v Lomnickom sedle lyžovalo od 8. decembra v roku 2018. Naopak, napríklad v zimnej sezóne 2013/2014 mohli svah sprevádzkovať až v marci 2014. Podľa pamätníkov však boli aj zimy, keď sa v sedle nelyžovalo vôbec. „Pre nás je momentálne dôležité, že vďaka zmene počasia sa skončili inverzie a mohli sme tak v stredisku Tatranská Lomnica opäť zasnežovať, vďaka čomu sme rozšírili zjazdovky a otvorili takmer celú zjazdovku Generál. Podmienky na lyžovačku sa tak výrazne zlepšili,“ dodal Brodanský.



Jediné stredisko v regióne, ktoré je úplne závislé od prírodného snehu, je na Podbanskom. Aj napriek jeho nedostatku sa tam lyžuje na dvoch menších zjazdovkách. „Sklon na svahoch je veľmi mierny, takže ľudia nám to nezošúchajú. Zároveň je ten terén dobre upravený, pokosený a bez kameňov, takže aj malá vrstva snehu postačuje, aby sa u nás dalo lyžovať. Toho prírodného snehu máme od desiatich až do 25 centimetrov, je náročné ho udržiavať, pretože je menej trvácny,“ priblížil situáciu vedúci strediska Jozef Bachleda s tým, že prevádzku spustili 28. decembra 2019. Zimy predtým boli podľa neho na sneh oveľa bohatšie. Veľmi zlé podmienky boli, naopak, pred zhruba desiatimi rokmi, keď sa na Podbanskom dalo lyžovať iba týždeň.



„V minulosti bola situácia taká, že prišlo severozápadné prúdenie a vtedy bola istota, že tu nasneží veľa snehu, keďže Kriváň zrážky zadržal. Teraz sa to zmenilo, lebo keď prídu zrážky, tak sú dažďové alebo zmiešané. V tomto je najväčší problém,“ skonštatoval Bachleda.



Od umelého snehu sú počas tejto sezóny takmer úplne závislé nižšie položené strediská v regióne. „Kým v minulosti sme si technickým snehom viac-menej len pomáhali na začiatku sezóny, teraz je to tak, že zasnežujeme vždy, keď sa dá, aby sme udržali prevádzku,“ uviedol technický vedúci strediska v Levočskej doline Jozef Jabrocký. Výhodou podľa neho je, že umelý sneh je odolnejší, a tak vydrží aj výkyvy teplôt, pokiaľ však nie je teplo príliš dlho. Zároveň dodal, že keby nebolo umelého zasnežovania, podľa všetkého by sezónu ani nespustili. „Neďaleko od nás bolo stredisko, ktoré bolo položené ešte o 100 metrov vyššie, ako sme my, ale nemali umelé zasnežovanie. Preto pred tromi rokmi ukončili prevádzku,“ upozornil Jabrocký. Aktuálne sa v stredisku lyžuje na všetkých štyroch svahoch a podmienky na lyžovanie sú stále veľmi dobré.



Okrem väčších stredísk na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici sú v prevádzke aj menšie areály v Lopušnej doline, v Lučivnej, v Spišskom Bystrom, ale aj v Dolnom a Starom Smokovci. Veľmi dobré podmienky na lyžovanie hlásia z Belianskych Tatier, okrem Bachledovej doliny, kde je lyžiarom k dispozícii niekoľko zjazdoviek, sa dá lyžovať aj v obci Ždiar v strediskách Strachan, Monkova dolina a Strednica.