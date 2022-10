Prírodný cintorín upozorňuje na ozdoby hrobov s ohľadom na prostredie

Zvolen 27. októbra (TASR) – Prírodný cintorín Záhrada spomienok vo Zvolene pripomína ľuďom, aby počas dušičkového obdobia zdobili hroby kvetmi s ohľadom na životné prostredie.



Správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková pre TASR uviedla, že vhodnou alternatívou k umelým sú živé kvetiny. Veľakrát sú však obalené priehľadnou fóliou a zdobené stuhami. Živé kvety by sa podľa nej dali kompostovať, návštevníkom cintorínov sa však nechce vyberať ich z plastového balenia. "Takéto kvety pochádzajú zväčša zo vzdialených krajín, kde ich nepestujú ekologicky," spomenula.



Doplnila, že živé ozdoby v kvetináči sa môžu zdať ideálnym variantom na výzdobu miesta posledného odpočinku. "Črepník pozostalí buď odložia a znovu použijú, alebo vyhodia do plastu. Všímame si však na cintorínoch, že ľudia ich vyhadzujú spoločne, nádobu aj rastlinu,“ podotkla s tým, že ich hádžu buď do bioodpadu, k plastom či do zmesového odpadu. "Je dôležité dbať na správne vytriedenie, aby to malo zmysel," spresnila. Podľa nej kvitnúce rastliny v nádobách spôsobujú aj ďalší problém. Na veľkých cintorínoch počas dušičiek vznikne veľké množstvo pastvy najmä pre včely, ktoré už sú v tom čase zazimované. "Znamená to, že ich dušičky prebudia zo zimného odpočinku a nútia ich spotrebovať energiu. Tá im môže v zimných mesiacoch chýbať a oslabiť ich do ďalšieho roku," konštatovala.



Ako poznamenala, najefektívnejšie je buď neprinášať na hroby žiadnu výzdobu a netvoriť tak žiadny odpad, alebo prinášať varianty na kompost. Patria tam živé alebo sušené kvetiny a prírodné vence. Podľa jej slov sa však treba postarať aj o to, aby neskôr skončili v bioodpade alebo v komposte. "Môžeme ich vkladať do vázy, alebo ich poukladať na hrob. Tam síce časom uschnú, ale to je v poriadku," zdôraznila. Dôležité je, aby prírodné dekorácie neboli zviazané umelými prvkami alebo kovmi, pretože sa ťažko oddeľujú.



Správkyňa ďalej informovala, že v súčasnosti sa dajú nájsť lokálni pestovatelia kvetín, ktorí vyrobia úplne prírodné vence. "Užitočné by bolo uvedomiť si aj to, že stačí priniesť jeden veniec za rodinu, nie každý sám za seba," ukončila s tým, že tradíciou môže byť aj spoločné tvorenie venca s deťmi.