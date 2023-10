Prírodný cintorín upozorňuje na ozdoby hrobov s ohľadom na prostredie

Zvolen 30. októbra (TASR) - Prírodný cintorín Záhrada spomienok vo Zvolene pripomína ľuďom, aby počas dušičkového obdobia zdobili hroby kvetmi s ohľadom na životné prostredie. Správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková pre TASR uviedla, že vhodnou alternatívou k umelým sú živé kvetiny.



Ako ďalej uviedla, v týchto dňoch prichádzajú ľudia na cintoríny vyjadriť úctu zosnulým, prejaviť rešpekt však treba aj životnému prostrediu. Záhrada spomienok preto tento rok s programom Zelená škola, v rámci iniciatívy Viac lásky, menej plastu radia, ako prakticky zdobiť hroby. Pripomínajú, že kupovať alebo vytvoriť dekorácie treba iba zo živých alebo sušených kvetov. Základom je, aby boli bez obalov a stúh. Dodávajú, že kúpou živých kvetov tiež ľudia podporia lokálnych pestovateľov. "Použijeme slamený či prútený základ venca a na zviazanie zvolíme iba prírodný špagát. Keď prestanú kvetinové dekorácie plniť svoj účel, hodíme ich do kompostu alebo bioodpadu," objasňujú. Dôležité je tiež dbať na správne vytriedenie živých ozdôb v kvetináči. Črepník môžu pozostalí buď odložiť a znovu použiť, alebo vyhodiť do plastu. Nevhodné je vyhadzovať ich spoločne, nádobu aj rastlinu.



Uherková podotkla, že svetlo sviečky je symbolom živej spomienky, tú však naplní aj jedna sviečka. Doplnila, že zvoliť treba svietniky, v ktorých sa ľahko vymieňa iba náplň. Vyhnúť sa treba LED sviečkam, z ktorých sa stáva nebezpečný elektroodpad. Zdôraznila, že spomínať počas dušičkového obdobia môžu ľudia aj vlastným spôsobom. "Sviečku si zapáľme doma, zaspomínajme si na blízkych spolu s rodinou pri fotografiách. Rastliny do kytice či venca môžeme nazbierať na spomienkovom výlete," zhrnula s tým, že pripraviť si môžeme aj jedlo, ktoré sa spája s blízkym zosnulým.



Podľa nej láska k blízkym sa nemusí zrkadliť v množstve dekorácií na hrobe. "Užitočné by bolo uvedomiť si aj to, že stačí priniesť jeden veniec za rodinu, nie každý sám za seba," ukončila. Tradíciou môže byť aj spoločné tvorenie venca s deťmi.