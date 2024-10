Prírodný cintorín Záhrada spomienok upozorňuje na ozdoby hrobov

Zvolen 21. októbra (TASR) - Prírodný cintorín Záhrada spomienok vo Zvolene pripomína ľuďom, aby počas dušičkového obdobia zdobili hroby kvetmi so zreteľom na životné prostredie. Správkyňa záhrady Andrea Uherková z projektu Funebra TASR informovala, že vhodnou alternatívou k umelým sú živé kvetiny a najmä minimalizácia ich množstva.



Dodala, že veľakrát sú však obalené priehľadnou fóliou a zdobené stuhami. Živé kvety by sa podľa nej dali kompostovať, návštevníci cintorínov ich však málokedy vyberajú z plastového balenia. "Takéto kvety navyše pochádzajú zväčša zo vzdialených krajín, kde ich nepestujú udržateľne," spomenula.



Uviedla, že živé ozdoby v kvetináči sa môžu zdať ideálne na výzdobu miesta posledného odpočinku. "Črepník pozostalí buď odložia a znovu použijú alebo vyhodia do plastu. Všímame si však na cintorínoch, že ľudia ich vyhadzujú spoločne, nádobu aj rastlinu," podotkla s tým, že ich hádžu buď do bioodpadu, k plastom či do zmesového odpadu. "Je dôležité dbať na správne vytriedenie, aby to malo zmysel," spresnila.



Poznamenala, že najefektívnejšie je buď neprinášať na hroby žiadnu výzdobu a netvoriť tak žiadny odpad, alebo prinášať kompostovateľnú. Patria tam živé alebo sušené kvetiny a prírodné vence. "Môžeme ich vkladať do vázy alebo ich poukladať na hrob. Tam síce časom uschnú, ale to je v poriadku," zdôraznila. Dôležité je, aby prírodné dekorácie neboli zviazané umelými prvkami alebo kovmi, pretože sa ťažko oddeľujú. "Stačí priniesť jeden veniec za rodinu, nie každý sám za seba," ukončila s tým, že tradíciou môže byť aj spoločné tvorenie venca s deťmi.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Pochovávajú v ňom v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu.