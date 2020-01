Prírodný cintorín v Seredi bude pre domácich i zosnulých z iných miest

Sereď 22. januára (TASR) – Na ploche 539 štvorcových metrov má v priebehu tohto roka vzniknúť v Seredi Záhrada spomienok. Ako pre TASR potvrdil primátor Martin Tomčányi, mesto plánuje vybudovať prírodný cintorín – miesto na alternatívne pochovávanie zosnulých. S kapacitou približne 250 miest má vyrásť ako druhý na Slovensku po meste Zvolen v priestore starého cintorína na Kasárenskej ulici.



Radnica má už vypracovanú architektonickú štúdiu, prevádzkový poriadok schválili poslanci na jeseň v rámci všeobecne záväzného naradenia (VZN) o pohrebiskách mesta Sereď. To určuje, že pochovávať sa na prírodnom cintoríne bude dať až po uzatvorení nájomnej zmluvy, a to najviac na desať rokov. Pozostalí budú mať možnosť vybrať si miesto na uloženie urny alebo priame vsypanie popola buď v okolí stromov, alebo v okolí záhonov, s rozptylovou lúčkou sa nepočíta. Po desiatich rokoch správa uvoľní každé miesto na pochovanie ďalšieho zosnulého, pričom používať sa budú urny iba z rozložiteľných materiálov.



„Medzi hlavné ciele projektu na prírodné pochovávanie patrí ochrana prírody a podpora biodiverzity bez použitia pesticídov,“ uvádza sa v projekte, ktorý sa aktuálne uchádza aj o grant Nadácie Slovenskej sporiteľne. Z mestského rozpočtu počíta s 11.000 eurami, ak by získal grant vo výške 8000 eur, participácia radnice by sa znížila.



Prírodný cintorín bude vybudovaný ako oddychová zóna, k miestam uloženia popola bude možné klásť iba živé kvety a sviečky bez plastových obalov. Vedúca oddelenia životného prostredia na mestskom úrade v Seredi Daniela Vašková Kasáková uviedla pre TASR, že v meste zaznamenali pozitívne ohlasy na myšlienku vyčlenenia priestoru na prírodné pochovávanie. „Ide väčšinou o mladšiu generáciu,“ konštatovala. Prijaté VZN nebráni podľa jej vyjadrenia pochovaniu aj zosnulých z iných miest Slovenska.