Prírodný cintorín vo Zvolene eviduje vyšší záujem o urny

Zvolen 22. augusta (TASR) - Na prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene je už v súčasnosti aj kostrové pochovávanie, vyšší záujem je však naďalej o urnové. Pre TASR to uviedla jeho správkyňa Andrea Uherková.



Pochovávanie kostier funguje na cintoríne od minulého roka a je to ekologickejšia alternatíva pochovávania v porovnaní s urnami. Celé telá ukladajú do zeme v nelakovaných topoľových rakvách bez syntetických materiálov, oblečené v ľanových alebo bavlnených rubášoch. "Od januárového, prvého kostrového pohrebu u nás, ďalší taký zatiaľ nebol," priblížila správkyňa. Na žiadosť pozostalých však podľa jej slov zorganizovali rozlúčku pod korunami stromov s rakvou, ktorú do záhrady pred kremáciou previezli z iného mesta. "Blízki si priali, aby sme rozlúčku viedli my, a tiež aby bola von v našom areáli," objasnila s tým, že sa na nej zúčastnili najbližší pozostalí. Súčasťou bola hudba, písanie odkazov do neba, a tiež pomaľovanie rakvy farebnými pastelkami. "Bola to pre nás nová skúsenosť, ktorá nám aj rodine dávala veľký zmysel," zhodnotila.



Počas jarných a letných mesiacov tohto roka bolo v Záhrade spomienok viac ako 15 pohrebov. Do zeme vkladali rozložiteľné urny alebo popol priamo vsypali. Ako ďalej Uherková informovala, niektoré uloženia popola boli komorné, len v kruhu rodiny, iné sprevádzali správkyne slovom ako obradníčky.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Obrady poslednej rozlúčky môžu byť civilné, ako aj cirkevné a bývajú pod šírym nebom. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu. Podľa Uherkovej bolo vlani v záhrade 32 rozlúčok, v rámci nich uložili popol dvoch zosnulých.