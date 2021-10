Prírodný cintorín vo Zvolene rozširujú o ďalšie miesta

Zvolen 12. októbra (TASR) – Prírodný cintorín Záhrada spomienok vo Zvolene v súčasnosti rozširujú o nové urnové miesta a aj o miesta na pochovanie celých tiel. Pre TASR to uviedla odborníčka na prírodné pohrebníctvo z projektu Živica - Záhrada spomienok Monika Suchánska.



Ako dodala, v súčasnosti je vo zvolenskej záhrade pochovaných 73 zosnulých. „Keďže kremácia je emisne a energeticky náročný proces, sme veľmi radi, že môžeme pozostalým ponúknuť od budúcej jari aj miesta na pohreb celého tela v ekologických rakvách,“ spomenula.



Podľa nej v súvislosti so šírením nového koronavírusu boli v záhrade skôr rozložené pohreby než ich nárast. „Ľudia počas najhoršej situácie odkladali uloženie popola na priaznivejšiu dobu, keď sa bude môcť zísť širšia rodina,“ podotkla. „Záujem o posledné rozlúčky u nás rastie a rastie aj počet väčších pohrebných obradov. Pripisujeme to tiež tomu, že počas silných protipandemických opatrení možnosť väčších pohrebov nebola,“ zdôraznila.



Pripomenula, že ako každý rok, aj tento chystajú v súvislosti s Pamiatkou zosnulých na sociálnych sieťach sériu príspevkov o udržateľnejších alternatívach dušičkovej výzdoby. „Ak sa nesprísnia opatrenia, budeme sa môcť tento rok zísť na Dušičkovej slávnosti. Tá je naplánovaná na 31. októbra o 16.00 h u nás v Záhrade spomienok. Minulý rok sme museli pre pandémiu túto udalosť zrušiť,“ zhrnula.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. „V Záhrade spomienok sa prepája úcta k prírode s úctou k ľuďom. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Jedinečné obrady poslednej rozlúčky, ktoré môžu byť tak civilné, ako aj cirkevné, bývajú pod šírym nebom," doplnila Andrea Uherková zo Živice s tým, že každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom.