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Prírodovedecká fakulta UPJŠ organizuje vedecký kongres Zoológia 2026
Počas programu zaznie celkovo 41 odborných príspevkov a pokryjú všetky odvetvia zoológie ako napríklad taxonómia, morfológia, ekológia či evolučná zoológia.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa uskutočňuje od stredy do piatka (20. 11.) vedecký kongres Zoológia 2026. Ako TASR informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, hlavným cieľom je prezentovať najnovšie poznatky z výskumu v rôznych odvetviach zoológie či inšpirovať sa novými vedeckými smermi.
Počas programu zaznie celkovo 41 odborných príspevkov a pokryjú všetky odvetvia zoológie ako napríklad taxonómia, morfológia, ekológia či evolučná zoológia. „Všetky príspevky budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov a po skončení kongresu budú bezplatne dostupné aj v elektronickej podobe na webovej stránke Slovenskej zoologickej spoločnosti,“ dodala.
Kongres nadväzuje na tradíciu celoslovenských zoologických konferencií, ktoré sa v minulosti konali vo viacerých mestách na Slovensku. Podujatie má okrem iného vytvoriť priestor na osobnú diskusiu a nadväzovanie spoluprác medzi odborníkmi z akademickej sféry, štátnej správy, ochrany prírody aj mimovládnych organizácií zo Slovenska a z Českej republiky. Kongres organizovala Slovenská zoologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV) a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s viacerými univerzitami, fakultami a organizáciami.
Podľa predsedu organizačného výboru kongresu Petra Ľuptáčika predstavuje vedecký kongres kľúčovú platformu na spájanie zoologickej komunity naprieč generáciami aj inštitúciami. „Nesmierne nás teší, že môžeme v Košiciach privítať desiatky odborníkov aj nadšených študentov zo Slovenska a z Českej republiky. Okrem výmeny najnovších vedeckých poznatkov je pre nás obrovskou cťou pripomenúť si a osláviť životné jubileá osobností, ktoré svojou celoživotnou prácou zásadne formovali zoológiu a ochranu prírody,“ uviedol.
Ako doplnila hovorkyňa, pre účastníkov a širokú verejnosť sú pripravené v stredu od 17.30 h popularizačné prednášky odborníkov.
Vo štvrtok (19. 11.) sa bude konať Valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV a uskutočnia sa voľby nového predsedníctva. Odprezentujú sa aj výsledky činnosti za roky 2025 - 2026 a prerokujú sa návrhy nových čestných členov a miesto konania nadchádzajúceho kongresu.
Podľa Hoľanovej bude dôležitou súčasťou podujatia aj podpora mladých vedcov, pre ktorých je vyhlásená súťaž o najlepší študentský príspevok, do ktorej sa zapojilo spolu 31 študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia. „Ich prezentácie a postery bude hodnotiť odborná porota zložená z členov vedeckého výboru v šiestich kategóriách,“ objasnila s tým, že najlepšie študentské práce v piatok odmenia.
Počas programu zaznie celkovo 41 odborných príspevkov a pokryjú všetky odvetvia zoológie ako napríklad taxonómia, morfológia, ekológia či evolučná zoológia. „Všetky príspevky budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov a po skončení kongresu budú bezplatne dostupné aj v elektronickej podobe na webovej stránke Slovenskej zoologickej spoločnosti,“ dodala.
Kongres nadväzuje na tradíciu celoslovenských zoologických konferencií, ktoré sa v minulosti konali vo viacerých mestách na Slovensku. Podujatie má okrem iného vytvoriť priestor na osobnú diskusiu a nadväzovanie spoluprác medzi odborníkmi z akademickej sféry, štátnej správy, ochrany prírody aj mimovládnych organizácií zo Slovenska a z Českej republiky. Kongres organizovala Slovenská zoologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV) a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s viacerými univerzitami, fakultami a organizáciami.
Podľa predsedu organizačného výboru kongresu Petra Ľuptáčika predstavuje vedecký kongres kľúčovú platformu na spájanie zoologickej komunity naprieč generáciami aj inštitúciami. „Nesmierne nás teší, že môžeme v Košiciach privítať desiatky odborníkov aj nadšených študentov zo Slovenska a z Českej republiky. Okrem výmeny najnovších vedeckých poznatkov je pre nás obrovskou cťou pripomenúť si a osláviť životné jubileá osobností, ktoré svojou celoživotnou prácou zásadne formovali zoológiu a ochranu prírody,“ uviedol.
Ako doplnila hovorkyňa, pre účastníkov a širokú verejnosť sú pripravené v stredu od 17.30 h popularizačné prednášky odborníkov.
Vo štvrtok (19. 11.) sa bude konať Valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV a uskutočnia sa voľby nového predsedníctva. Odprezentujú sa aj výsledky činnosti za roky 2025 - 2026 a prerokujú sa návrhy nových čestných členov a miesto konania nadchádzajúceho kongresu.
Podľa Hoľanovej bude dôležitou súčasťou podujatia aj podpora mladých vedcov, pre ktorých je vyhlásená súťaž o najlepší študentský príspevok, do ktorej sa zapojilo spolu 31 študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia. „Ich prezentácie a postery bude hodnotiť odborná porota zložená z členov vedeckého výboru v šiestich kategóriách,“ objasnila s tým, že najlepšie študentské práce v piatok odmenia.