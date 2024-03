Prírodovedné múzeum otvorilo výstavu o geológií

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Prírodovedné múzeum v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) otvorilo novú výstavu s názvom Geológia a jej význam pre spoločnosť. Prístupná je v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave do 12. mája.



Výstava potvrdí, že každodenný život človeka je od práce geológa priamo závislý. "Bez nerastných surovín by neboli mobilné telefóny a počítače, nestavali by sa domy či cesty. Nevedeli by sme, kde budovať termálne kúpalisko, kde realizovať vrt na vodu, kde raziť tunel alebo kde pre nevhodné podložie radšej nič nestavať," uvádza múzeum k práci geológa, ktorá "je širokospektrálna a pritom pre väčšinu ľudí neznáma".



Primárnym cieľom výstavy je práve priblížiť publiku rôznorodosť a dôležitosť geologickej služby pre spoločnosť. "Návštevník si môže na viac ako tridsiatich plagátoch podrobne preštudovať prácu všetkých oddelení ŠGÚDŠ, zoznámiť sa s mapovým portálom či inými webovými službami ŠGÚDŠ, ako aj preštudovať si literatúru z jeho vydavateľstva," dodáva SNM - Prírodovedné múzeum k výstave, ktorú dopĺňa mikroskopický kútik a jedinečné kusy minerálov a skamenelín z jeho depozitárov. Návštevníci si môžu oddýchnuť pri videu dokumentujúcom prácu geológov v teréne a laboratóriu.