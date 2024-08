PRIŠIEL O STOVKY EUR: Muž sa stal obeťou podvodu

Bratislava 7. augusta (TASR) - Muž prišiel pre podvod pri inzerovaní motocykla o vyše 1800 eur. Poskytol podvodníkovi, ktorý sa vydával za kupujúceho, prihlasovacie údaje do internetbankingu a následne mu z účtu zmizli peniaze. Upozornila na to bratislavská polícia, ktorá prípad podvodného konania vyšetruje. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Požiadavkou potenciálneho kupujúceho malo byť, že na doručenie tovaru chce využiť kuriérsku spoločnosť. V priebehu komunikácie mal predávajúci poskytnúť kupujúcemu prihlasovacie údaje do internetbankingu. Pár dní po spoločnej komunikácii bolo uskutočnených päť prevodov finančnej hotovosti z účtu predávajúceho, o ktorej nemal vedomosť, čím mu vznikla škoda v celkovej výške 1895 eur," poznamenala.



Polícia na ľudí apelovala, aby neposkytovali o údaje platobnej karty. "Raďte sa, pýtajte sa, či už známych, pracovníkov v bankách alebo na iných úradoch a miestach, ak si nie ste istí," odkázala.