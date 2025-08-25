Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prišiel o tašku: Vznikla mu škoda vyše 3000 eur

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin zatajenia veci.

Prešov 25. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje prípad, pri ktorom 25-ročný muž prišiel v obchodnom dome v Prešove o koženú kapsu s osobnými vecami a peniazmi. Vznikla mu škoda viac ako 3000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Doposiaľ neznámy páchateľ v priestore jedálenskej zóny si bez súhlasu 25-ročného muža prisvojil jeho koženú kapsu, v ktorej bola retiazka s krížikom i náramok a prstene, všetko zo zlata. V kapse bola aj peňaženka s hotovosťou približne 200 eur. Kapsa pravdepodobne spadla majiteľovi na zem zo stoličky, čo si pri odchode nevšimol. Poškodenému 25-ročnému mužovi vznikla škoda vo výške presahujúcej sumu 3000 eur,“ uviedla Ligdayová.

