PRIŠIEL O ŽIVOT: Obeťou dopravnej nehody sa stal len 25-ročný muž

Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Vodič vozidla Hyundai z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do cisterny.

Autor TASR
Komjatice 20. septembra (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Nové Zámky prišiel o život 25-ročný muž. Nehoda sa stala v noci z piatka (19. 9.) na sobotu na ceste medzi Komjaticami a Šuranmi, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič vozidla Hyundai z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do cisterny. Pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.


