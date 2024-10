PRIŠLA O TISÍCE EUR: Dôchodkyňa peniaze v taške položila na chodník

Michalovce 1. októbra (TASR) - Michalovskí policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý pripravil 92-ročnú ženu z michalovského okresu o niekoľko tisíc eur. Neznámy muž jej telefonoval a oznámil, že jej syn mal dopravnú nehodu, pri ktorej mal zraziť ženu s dieťaťom, a je potrebné vyplatiť kauciu vo výške 15.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, dôchodkyňa na to zareagovala tým, že takú hotovosť doma nemá.



"Potom dôchodkyňu inštruoval, aby peniaze, ktoré má doma, v taške položila na chodník pred dom, a tak aj starenka urobila," dodala hovorkyňa. Neskôr sa žena skontaktovala so synom, ktorý jej potvrdil, že ide o podvod. Polícia prijala v danej veci trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu.



Polícia vyzýva rodinných príslušníkov, susedov aj starostov obcí, ktorí prichádzajú do kontaktu s osamelo žijúcimi staršími osobami, aby ich upozornili na nekalé praktiky podvodníkov. Mésarová dodala, že polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend. "Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží," dodala.