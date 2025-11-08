Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PRIŠLA O ŽIVOT: Žena neprežila zrážku s nákladným autom

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom, uviedla polícia s tým, že presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Autor TASR
Starý Smokovec 8. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v piatok (7. 11.) večer na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu. Po zrážke nákladného auta s chodkyňou podľahla zraneniam 81-ročná žena. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
