NEČAKANÝ NÁVŠTEVNÍK: Na diaľnici pri Beluši chytili koňa
Kôň s modrou dekou a opratami sa nachádzal v pravom jazdnom pruhu diaľnice v smere na Bratislavu, kde ho odchytili príslušníci FS.
Autor TASR
Beluša 6. októbra (TASR) - Neobvyklý zásah museli riešiť policajti koncom septembra na diaľnici D1 pri Beluši (okres Púchov). Pohyboval sa tam kôň, ktorý ušiel z farmy, odchytili ho príslušníci Finančnej správy (FS). Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Kôň s modrou dekou a opratami sa nachádzal v pravom jazdnom pruhu diaľnice v smere na Bratislavu, kde ho odchytili príslušníci FS. „Vzhľadom na situáciu policajti premávku krátkodobo spomalili, pričom asistovala aj Diaľničná patrola. Šetrením polícia zistila, že kôň ušiel z farmy v Ladcoch, keď preskočil elektrický ohradník,“ uviedli policajti.
Po kontaktovaní majiteľky si táto zviera podľa nich prevzala bez zranení. Kôň sa pravdepodobne na diaľnicu dostal po cestnom privádzači, keďže oplotenie diaľnice nebolo poškodené.
„Prevádzkovateľke farmy polícia uložila blokovú pokutu, nakoľko voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný a majiteľ zodpovedá za ich zabezpečenie,“ doplnila polícia.
