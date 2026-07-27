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Príslušníci ÚBOK zasahovali v Štúrove
Zásah môže súvisieť s prípadom zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahovali v pondelok na Štefánikovej ulici v Štúrove. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová. Na zásah upozornil portál Aktuality.sk, podľa ktorého zásah môže súvisieť s prípadom zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala.
„Vo veci vykonáva úkony vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru,“ skonštatovala Vilhanová.
Pre aktuálne štádium konania a potrebu zachovať účel vykonávaných procesných úkonov nie je momentálne podľa polície možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie.
Podľa portálu mala polícia zadržať muža, ktorý sa spomína v prípade nezvestného novinára. Meno zdržaného muža mal spomenúť v minulosti v súvislosti so zmiznutím novinára aj Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest za dvojnásobnú vraždu. Podľa portálu však akcia s týmto prípadom súvisieť nemusí.
Pavol Rýpal je nezvestný je od 22. apríla 2008.
„Vo veci vykonáva úkony vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru,“ skonštatovala Vilhanová.
Pre aktuálne štádium konania a potrebu zachovať účel vykonávaných procesných úkonov nie je momentálne podľa polície možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie.
Podľa portálu mala polícia zadržať muža, ktorý sa spomína v prípade nezvestného novinára. Meno zdržaného muža mal spomenúť v minulosti v súvislosti so zmiznutím novinára aj Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest za dvojnásobnú vraždu. Podľa portálu však akcia s týmto prípadom súvisieť nemusí.
Pavol Rýpal je nezvestný je od 22. apríla 2008.