Príspevok na obed pre dôchodcov v Košiciach od júla zvýšia

Košice 20. júna (TASR) - Príspevok na obed pre košických dôchodcov sa od 1. júla zvýši z 1,20 eura na dve eurá. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom júnovom rokovaní zároveň posunulo hranicu príjmu seniorov na získanie nároku na tento príspevok.



"Zvýšenie príspevku na jeden obed pomôže dôchodcom vykryť najmä vysoký nárast spotrebiteľských cien domácností, ale aj nízku valorizáciu pre poberateľov dôchodkov neprevyšujúcich sumu 500 eur mesačne," uvádza mesto na svojej webovej stránke. Pôvodne mali nárok na priznanie tohto príspevku seniori s príjmom najviac 475 eur.



Schválená úprava by sa mala týkať takmer 700 košických dôchodcov, čo si vyžiadalo úpravu rozpočtu na druhý polrok o 80.000 eur. Polovicu tejto sumy presunuli z dotácie pre medzinárodný festival Art Film Fest, ktorý sa tento rok v Košiciach neuskutočnil.



Finančný príspevok poskytuje mesto formou účelového transferu jednotlivým mestským častiam pre seniorov s trvalým pobytom v ich mestskej časti, a to "vždy po skončení sa príslušného štvrťroka na základe vyúčtovania skutočne odobratých obedov v zariadeniach, ktoré sú na to určené".