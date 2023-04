Príspevok na režijné náklady v jedálňach v Partizánskom bude nižší

Partizánske 17. apríla (TASR) - Rodičia detí, ktoré sa stravujú v jedálňach pri základných školách (ZŠ) a materských školách (MŠ) v Partizánskom, zaplatia o polovicu nižší mesačný príspevok na režijné náklady. K zníženiu príspevku zo šiestich eur na tri eurá pristúpi samospráva v súvislosti s tzv. obedmi zadarmo.



Aktualizáciu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní uplynulý týždeň. "Dôvodom na prijatie tejto aktualizácie VZN je novela zákona, ktorá bude platiť od mája a opätovne zavádza dotáciu na školské stravovanie," uviedla pre TASR prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Znížením mesačného príspevku na režijné náklady reaguje samospráva práve na novelu zákona. "Keď sme si porovnali výšku dotácie s poplatkom na potravinový podiel, pri žiakoch ZŠ nám vyšlo, že dotácia bude vyššia ako je aktuálny potravinový podiel. To znamená, že nám z dotácie bude zostávať časť na to, aby sme mohli uhrádzať režijné náklady," priblížila.



V minulom roku bol mesačný poplatok na režijné náklady vo výške dve eurá, od 1. januára tohto roka šesť eur. "Keďže dotácia nám prinesie do rozpočtu určitú čiastku, ktorú nevieme presne odhadnúť, keďže nevieme, koľko detí sa bude stravovať, chceli sme vyjsť v ústrety rodičom a títo budú platiť tri eurá mesačne," ozrejmila Jakubíková.



V prípade materských škôl je podľa nej dotácia nižšia, ako je poplatok za potravinový podiel. "To znamená, že tam rodič bude doplácať na potraviny, ale zároveň bude mať benefit, keďže nebude platiť šesť eur, ale tri eurá," doplnila.



Školské jedálne sú na prípadný zvýšený počet stravníkov podľa Jakubíkovej pripravené, samospráva totiž už zabezpečila ich modernizáciu a rekonštrukciu, keď boli dotácie na školské obedy v platnosti po prvý raz. "Permanentne investujeme do modernizácie technológií, kupovali sme nové konvektomaty, umývačky riadov, dnes stojíme pred témou, ako urobiť kompletnú rekonštrukciu jedálne na ZŠ na Malinovského ulici," dodala prednostka.