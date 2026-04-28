Príspevok na stravné v Partizánskom bude odstupňovaný podľa príjmu
Autor TASR
Partizánske 28. apríla (TASR) - Výška finančného príspevku na stravné, ktorý mesto Partizánske poskytuje poberateľom starobného a invalidného dôchodku, bude závisieť od príjmu žiadateľa. Zmenu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok v rámci aktualizácie zásad poskytovania pomoci obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii.
Návrhom radnica reaguje na aktuálny vývoj životných nákladov, príjmovú situáciu poberateľov dôchodkových dávok a potrebu spresnenia oprávnených osôb. Pri úprave vychádzala i z praxe z okolitých miest.
V pôvodnom znení bol finančný príspevok stanovený jednotne na sumu dve eurá denne pre žiadateľov, ktorí spĺňajú príjmové kritérium a bez bližšieho rozlíšenia príjmových pomerov. Po novom mesto zavádza pásmový systém, ktorý diferencuje výšku príspevku podľa príjmu žiadateľa. „Nižšie príjmové skupiny (do 400 eur pri jednotlivcovi, respektíve 600 eur pri dvojici) majú nárok na vyšší príspevok vo výške dve eurá, zatiaľ čo pri vyšších príjmoch (do 450 eur pri jednotlivcovi, respektíve do 800 eur pri dvojici) sa príspevok znižuje na jedno euro,“ ozrejmila radnica.
Cieľom tejto úpravy je podľa nej spravodlivejšie rozdeliť finančné prostriedky mesta podľa reálnej sociálnej situácie žiadateľov, zvýhodniť nízkopríjmové skupiny poberateľov starobného a invalidného dôchodku, zefektívniť využívanie verejných zdrojov, ako i zosúladiť poskytovanie príspevku s princípmi sociálnej adresnosti.
Samospráva upozornila, že finančný príspevok nie je určený výlučne seniorom, ale poskytuje sa poberateľom starobného a invalidného dôchodku, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. „V rámci nového návrhu mesto spresnilo definíciu poberateľov invalidného dôchodku. Príspevok bude poskytovať osobám so zníženou pracovnou schopnosťou 70 percent a viac. Úprava zabezpečuje cielené smerovanie pomoci k osobám s vyššou mierou zdravotného znevýhodnenia a sociálnej odkázanosti,“ doplnila radnica.
Podporu mesto realizuje formou stravovacieho poukazu pre oprávnenú osobu a finančné prostriedky následne uhrádza priamo zmluvnému poskytovateľovi stravovania. Vlani poskytovalo príspevok v priemere 9,2 oprávneným poberateľom, celková suma vyplatených príspevkov predstavovala 5402 eur.
