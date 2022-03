Príspevok za ubytovanie odídencov vyplatia v Bratislave mestské časti

Bratislava 31. marca (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny budú v Bratislave vyplácať jednotlivé mestské časti. Schválilo to vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré tak odobrilo rozhodnutie primátora hlavného mesta Matúš Valla.



Rodiny si podľa schválenej legislatívy príspevok uplatnia v obci (v prípade Bratislavy na miestnych úradoch mestských častí), obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.



Bratislavskí mestskí poslanci zároveň pri zmene tohtoročného mestského rozpočtu schválili vytvorenie podprogramu určeného na humanitárnu pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu. Mestský parlament odobril presunutie 600.000 eur. Z toho z poslaneckých priorít sa na pomoc pre Ukrajinu presunulo 100.000 eur a 500.000 eur sa presunulo zo sekcie životného prostredia.



Riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál poslancom uviedol, že mesto je už v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu aktuálne pod hranicou 600.000 eur, ktoré už buď boli minuté, alebo sú v procese obstarávania. "Predpokladáme však, že 90 až 95 percent nákladov bude refundovaných zo strany štátu," povedal.



Hlavné náklady má mesto spojené na zabezpečenie prvého kontaktu na hlavnej železničnej stanici, na veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci na Bottovej, na zabezpečenie zdravotnej služby, nákup matracov, občerstvenia, postelí, prepravu osôb či upratovanie.



Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo aj vyčlenenie 50.000 eur pre poľské hlavné mesto Varšava, ktoré zabezpečuje humanitárnu pomoc ukrajinským mestám formou vlakového koridoru. Varšava využije financie z Bratislavy na nákup potrebnej materiálnej pomoci pre Ukrajincov.