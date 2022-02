Prístavba Senior parku v Prenčove umožnila zvýšiť počet klientov

Prenčov 17. februára (TASR) – Približne 80.000 eur investovala vlani obec Prenčov v okrese Banská Štiavnica do prístavby domova sociálnych služieb Senior park. Pre obyvateľov domova tým vznikol ďalší spoločenský priestor s terasou, pričom investíciou sa zvýšila aj kapacita zariadenia na 40 osôb.



„Časť prostriedkov vo výške 43.000 eur nám schválili aj z programu EÚ Leader, a to prostredníctvom MAS Zlatá cesta,“ povedala TASR starostka Alena Ciglanová. Peniaze však doteraz nemajú na účte. „Žiadosť o platbu je na riadiacom orgáne už od júna 2021, refundácia však dodnes nie je zrealizovaná,“ poznamenala starostka.



Senior park postavili v obci pred desiatimi rokmi. Reagovali tak na dopyt po tomto druhu zariadenia a to nielen od miestnych občanov, ale aj od ľudí z Banskoštiavnického okresu. „Dnes máme v domove seniorov prakticky z celého Banskobystrického kraja, pričom záujem o umiestnenie je oveľa väčší,“ pripomenula Ciglanová.



Obec okrem tejto investície v minulom roku vybudovala aj inžinierske siete - vodu a kanalizáciu a tiež verejné osvetlenie k novej IBV v časti Galová lúka. „Investíciu v tomto roku dokončíme dobudovaním miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom,“ doplnila starostka.



„Pokračujeme aj vo výstavbe a rekonštrukcii verejných priestranstiev, kde sme od roku 2020 vybudovali 230 metrov chodníka a vymenili 250 štvorcových metrov (m2) poškodenej dlažby,“ pokračovala. „V tomto roku zrekonštruujeme aj asi 500 m2 spevnených plôch na verejných priestranstvách a 150 metrov chodníka,“ dodala.



Obec vlani zakúpila i novú technológiu na úpravu vody v obecnom vodovode a zrekonštruovala záchyt prameňa.