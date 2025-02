Prístavba v areáli MŠ Limbová v Trnave vytvorí miesta pre škôlkarov

Trnava 26. februára (TASR) - Projektanti odovzdali architektonickú štúdiu a aktuálne začínajú s prípravou projektovej dokumentácie prístavby novej budovy škôlky k existujúcemu objektu Materskej školy (MŠ) na Limbovej v Trnave. Vďaka prístavbe sa rozšíri kapacita škôlky o ďalšie tri triedy, pričom každá z tried bude mať kapacitu do 24 detí. Informovala o tom radnica.



"Okrem tried pribudnú aj potrebné priestory spální, hygienické a administratívne zázemie, skladové priestory a jedáleň s kapacitou pre štyri triedy," priblížila samospráva. Súčasťou prístavby bude aj trieda s kapacitou do 50 osôb, ktorá bude slúžiť ako telocvičňa a spoločenská miestnosť.



Celá novostavba bude bezbariérová. V prístavbe budú aplikované technológie a technické zariadenia obnoviteľných zdrojov energie a opatrenia zamerané na hospodárenie s dažďovou vodou. "Pokiaľ to statické parametre pôvodnej budovy MŠ Limbová umožnia, vybuduje sa vegetačná strecha aj na približne 50 percentách plochy pôvodnej strechy," doplnilo mesto.



V exteriéri budú umiestnené hracie prvky a rôznorodé prvky podporujúce pohybové zručnosti. "Súčasťou exteriéru budú lavičky, odpadkové nádoby či stojany na bicykle, kolobežky a odrážadlá. Pre zníženie vplyvu horúčav a zlepšenie mikroklímy budú v exteriéri popri vegetácii aj flexibilné dodatočné tieniace prvky," dodala samospráva.



V uplynulých rokoch pribudli v meste nové triedy vďaka prístavbe objektov materských škôl v rámci areálu Základnej školy (ZŠ) s Materskou školou na Spartakovskej a tiež v areáli ZŠ s MŠ Maxima Gorkého. Začiatkom roka 2023 bola úspešne ukončená rekonštrukcia budovy MŠ Spojná. Ďalším projektom, ktorý zabezpečí vznik štyroch tried, je rekonštrukcia bývalého detského domova na Ulici Kornela Mahra, ku ktorému projektanti aktuálne vypracovávajú projektovú dokumentáciu potrebnú pre získanie stavebného povolenia.