Prístavbu škôlky v Poprade už dokončili, triedy stále neotvorili

Poprad 20. februára (TASR) - V januári ukončili po siedmich mesiacoch prístavbu Materskej školy (MŠ) na Podtatranskej ulici v Poprade, nové priestory však ešte doposiaľ nesprevádzkovali. "V posledných dňoch prebieha odstraňovanie nedostatkov a príprava na kolaudáciu. Je potrebné odstrániť zariadenia staveniska, prebytočnú zeminu a pozemok vyčistiť," zdôvodnila pre TASR vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade (MsÚ) v Poprade Kristína Horáková.



Lehota odovzdania staveniska bola pritom podľa zmluvy päť mesiacov a s prácami sa začalo ešte v júli minulého roka. Radnica nekonkretizovala, kedy nové triedy otvoria a či to bude ešte v tomto školskom roku.



Prístavba má dve nadzemné podlažia, pričom prvé z nich sa skladá z chodby, vstupu, šatne pre deti, sociálnych zariadení, miestnosti pre upratovanie, zázemia pre personál, výdaj jedla, herne a spálne. Rovnaké priestory vrátane príručného skladu budú situované aj na druhom nadzemnom podlaží. "Náklady na stavbu podľa zmluvy o diele činia 486.000 eur s DPH. Stavba je financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta," doplnila Horáková.



Vedúca odboru školstva, mládeže a športu na MsÚ Edita Pilarová dodala, že po dostavbe budú mať deti k dispozícií dve nové triedy. Jednu z nich chce mesto využiť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škôlku v súčasnosti navštevuje 153 detí, po kolaudácii prístavby to bude o približne 32 viac. "V tejto MŠ sa s ďalšími investíciami neráta, pretože v posledných rokoch bola zateplená, rekonštruovala sa strecha i sociálne zariadenia. Po vytopení zo začiatku školského roka aj triedy v starých priestoroch prešli kompletnou údržbou," doplnila Pilarová.



Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 materských škôl, v Poprade okrem toho pôsobí aj päť súkromných predškolských zariadení. Podľa radnice je tento počet v súčasnosti dostatočný.