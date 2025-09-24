< sekcia Regióny
Prístrešky na trati električky v Petržalke dokončí iný subdodávateľ
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Prístrešky na zastávkach na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke dokončí druhý subdodávateľ. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto pôvodne avizovalo, že zastávky budú dokončené do začiatku školského roka, doteraz sa tak nestalo.
„Prístrešky dokončí druhý subdodávateľ a momentálne z jeho strany prebieha príprava na realizáciu,“ skonštatoval Bubla.
Aktuálnu situáciu odôvodňuje magistrát tým, že subdodávateľ zhotoviteľa výrazne podcenil náročnosť výroby, logistiky aj samotnej inštalácie prístreškov priamo na mieste. Všetky prístrešky sú totiž navrhnuté ako atypy len pre túto električkovú trať. Napriek mnohým výzvam z jeho strany ich však subdodávateľ nebol schopný dokončiť včas a v požadovanej kvalite. Mesto preto požiadalo zhotoviteľa o čo najrýchlejšie vyriešenie problému.
„Požadovanej kvalite nezodpovedá povrchová úprava prístreškov a ani viaceré detaily, pri ktorých jednotlivé dosky opláštenia boxov doliehajú k sebe,“ priblížil Bubla.
Podotkol, že subdodávateľa prístreškov zazmluvnil zhotoviteľ stavby električky, vysporiadanie zmluvných podmienok je preto záležitosťou medzi týmito firmami. Hlavné mesto podľa jeho vyjadrení neprevzaté prístrešky „nemôže zaplatiť.“
Podľa hlavného mesta sa pri stavbe takého rozsahu, ako je stavba električkovej trate, kde sa vystriedajú desiatky firiem, môže stať, že niektorá z firiem ani napriek referenciám a platným zmluvám svoju prácu v požadovanej kvalite neurobí. „Mrzí nás, že my sme si tohto ‚žolíka‘ vytiahli práve pri prístreškoch, ktoré sú pre komfort používania električkovej trate veľmi dôležité,“ dodal Bubla.
Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
