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Prístrešky na troch zastávkach MHD v Prešove majú zelené strechy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Výsadba zadržiava dažďovú vodu, absorbuje prach a oxid uhličitý, poskytuje tieň a prispieva k zlepšovaniu mikroklímy.

Autor TASR
Prešov 20. júla (TASR) - Prístrešky na troch zastávkach MHD v Prešove majú zelené strechy vysadené mrazuvzdornými trvalkami. Nachádzajú sa na zastávkach Veľká pošta, Martina Benku v smere na Solivarskú a Volgogradská v smere na Prostějovskú. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, výsadba zadržiava dažďovú vodu, absorbuje prach a oxid uhličitý, poskytuje tieň a prispieva k zlepšovaniu mikroklímy.

„Na oceľových nosníkoch prístreškov sú uložené nádoby zo zliatiny hliníka, ktoré pokrývajú celú strechu. V nádobách je umiestnená predpestovaná zmes mrazuvzdorných trvaliek - rozchodníkov. Práve rozchodníkom sa najviac darí na priamom slnku, preto sú ideálne na strešné výsadby. Ide o nižšie rastliny s dužinatými listami a päťpočetnými kvetmi usporiadanými v súkvetiach,“ uviedla Šitárová.

Ako povedala, sú nenáročné na starostlivosť a údržbu. „Zároveň plnia niekoľko užitočných funkcií - tienia, efektívne zadržiavajú dažďovú vodu, absorbujú prach a oxid uhličitý z ovzdušia, zlepšujú mikroklímu a sú domovom pre rôzne druhy hmyzu. Zelené strechy dokážu navyše vďaka ochrane proti UV žiareniu predĺžiť životnosť strechy zastávkového prístrešku,“ vysvetlila Šitárová.

Prevádzkovateľom zastávkových prístreškov MHD v Prešove je súkromná spoločnosť.
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