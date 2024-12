V Ludrovskej doline obnovili prístrešok pre návštevníkov

Ludrová 12. decembra (TASR) - Obnovený prístrešok v Ludrovskej doline opäť slúži turistom a návštevníkom. Pri lesnom požiari v doline v tomto roku zahynul jeden človek. V prístrešku aj preto umiestnili lekárničku, aby ju v prípade núdze návštevníci mohli využiť. TASR o tom informoval spoluorganizátor rekonštrukcie Pavol Timko.



Prístrešok sa nachádza tesne pred odbočkou do tiesňavy Hučiaky. Postavený bol počas medzinárodného stretnutia ochrancov prírody v 70. rokoch. V roku 2020 bola v doline povodeň, ktorá prístrešok zaniesla blatom a kamením do výšky 50 až 60 centimetrov. Tento rok ho obec Ludrová v spolupráci s občianskym združením Sloboda pohybu, Klubom slovenských turistov a dobrovoľníkmi opravila.



"V tejto časti doliny nie je signál, ak by sa niekto zranil, mal by problém privolať si pomoc. Z toho dôvodu sme v prístrešku zanechali lekárničku," dodal Timko.



Obec Ludrová podľa slov starostu Petra Slimáka túto aktivitu podporila, či už materiálno-technickým zabezpečením alebo pri samotnej rekonštrukcii. "Sme radi, že máme nové zrekonštruované zariadenie, ktoré môže slúžiť pre turistov, ktorí smerujú na vyhľadávaný vrchol Salatín, ale aj ďalej do Ludrovskej doliny," doplnil starosta.