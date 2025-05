Prístup Hrčku je v politike podľa klubu Saska pre Petržalku nevídaný

Bratislava 16. mája (TASR) - Prístup, ktorý zvolil odchádzajúci starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka, je v kruhoch vysokej, ale aj komunálnej politiky nevídaný, a o to viac cenný. Zodpovednosť za činy, o ktorých ste ešte pred pár hodinami ani len netušili, vedia zobrať iba skutoční lídri a ľudia so správne nastaveným morálnym kompasom, ktorý Hrčka rozhodne má. Konštatuje to poslanecký klub Saska pre Petržalku na sociálnej sieti, ktorého členmi sú aj vicestarostovia Petržalky Iveta Jančoková a Ján Karman.



„Starostu Petržalky poznáme dlhý čas, mestskú časť vedie príkladne už sedem rokov, o čom svedčia aj desiatky uskutočnených projektov a vykonaných investičných zámerov. Je pre nás stelesnením čestnosti, nepodplatiteľnosti, priamych postojov, otvorenej komunikácie a pracovitosti,“ zdôrazňuje poslanecký klub, ktorý Hrčkovi zároveň vyjadruje svoju podporu.



Klub pripomína, že mestská časť zamestnáva 950 zamestnancov. Nejde však len o pracovníkov priamo na miestnom úrade, ale tiež o zamestnancov kultúrnych, športových či sociálnych zariadení mestskej časti, rovnako tak škôl, škôlok či údržby. Napriek maximálnemu úsiliu a dodržiavaniu platných zákonov nie sú podľa neho ani vo verejnej správe vylúčené podobné prípady. „Sú zlyhaním morálky a etiky jednotlivcov tak, ako to bolo aj pri tomto incidente. Jeho nateraz známymi obludnými rozmermi sme šokovaní,“ píše poslanecký klub.



Piatkové rozhodnutie bude mať podľa neho vplyv na chod každodenných činností mestskej časti i plánované rozpočtované projekty. Skutočný rozsah incidentu, personálny i finančný, by mali ukázať až najbližšie týždne. Klub zároveň žiada o objektívny a konštruktívny pohľad na tento prípad, rovnako tak o sledovanie oficiálnych kanálov mestskej časti.



Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka v piatok informoval, že k 31. máju končí vo svojej funkcii. Vyvodzuje tak politickú zodpovednosť za podvod, ktorý v týchto dňoch odhalili na miestnom úrade. Podľa doteraz známych informácií si mal jeden zo zamestnancov mzdového oddelenia neoprávnene posielať minimálne od roku 2023 financie na svoje účty. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodňuje tým, že na podvod neprišli skôr.