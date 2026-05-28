NEBEZPEČNÉ LÁTKY V PREŠOVSKEJ BYTOVKE: Čo zistili odborníci?
V stredu o 21.33 h bola na operačné stredisko ohlásená neznáma dráždivá látka v spoločných priestoroch prešovského bytového domu na ulici Pavlovičovo námestie.
Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Prítomnosť nebezpečných látok v bytovom dome na Pavlovičovom námestí v Prešove sa nepotvrdila. Kontrolné chemické laboratórium (KCHL) z Jasova v stredu (27. 5.) večer vykonalo detekciu v spoločných priestoroch aj v jednotlivých bytoch, nebezpečné látky však nezistilo. Pre TASR to uviedla vedúca vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Jana Dzurišinová.
Ako uviedla, v stredu o 21.33 h bola na operačné stredisko ohlásená neznáma dráždivá látka v spoločných priestoroch prešovského bytového domu na ulici Pavlovičovo námestie. Krátko po 22.00 h bolo 29 obyvateľov bytového domu evakuovaných z bytov na voľné priestranstvo pred ním.
„Zasahovalo deväť príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove s tromi kusmi hasičskej techniky, ktorí po príjazde na miesto udalosti dostupnou detekčnou technikou nenamerali žiadne zvýšené koncentrácie nebezpečných látok. Na podnet veliteľa zásahu bolo aktivované KCHL Jasov, ktoré po príchode na miesto udalosti v spoločných priestoroch a v jednotlivých bytoch bytového domu detekciou nepotvrdilo prítomnosť nebezpečných látok,“ povedala Dzurišinová.
Evakuovaným osobám na mieste udalosti bol k dispozícii evakuačný autobus HaZZ až do skončenia monitoringu ovzdušia v bytovom dome zamestnancami KCHL.
„Byty boli postupne odvetrané, majitelia bytov boli poučení a o približne 2.30 h sa vrátili do svojich bytov,“ doplnila Dzurišinová.
Na mieste udalosti boli prítomní aj zástupcovia krízového riadenia mesta Prešov a príslušníci Policajného zboru.
