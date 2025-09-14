Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Regióny

Prívalové dažde spôsobili v Lieskovci zaplavenie niekoľkých ulíc

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Henrich Mišovič

Problémy voda spôsobila na uliciach Osloboditeľov, Medzi hrušky, časť Novej a Horná.

Autor TASR
Lieskovec 14. septembra (TASR) - Prívalové dažde spôsobili v nedeľu v obci Lieskovec v okrese Zvolen zaplavenie niekoľkých ulíc a pivníc rodinných domov. Starosta Michal Turay pre TASR uviedol, že miestnym obyvateľom aktuálne pomáhajú štátni aj dobrovoľní hasiči a cestári.

„Prívalové dažde spôsobili, že cez polia sa nám do dediny leje voda. Sú to prívalové dažde, prebehne to a znova upadne,“ skonštatoval starosta s tým, že zaplavené boli aj niektoré domy. Hasiči aktuálne podľa jeho slov odčerpávajú vodu z pivníc a čistia ulice. Problémy voda spôsobila na uliciach Osloboditeľov, Medzi hrušky, časť Novej a Horná.

„Je to situácia, ktorá sa začína pri prívalových dažďoch opakovať, ako aj inde na Slovensku,“ poznamenal starosta s tým, že prívalová voda spôsobuje ujmu na majetku občanov, ničí cesty a zapcháva kanalizáciu. K ohrozeniu ľudských životov podľa Turaya nedošlo.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek