Prívalové dažde spôsobili v Lieskovci zaplavenie niekoľkých ulíc
Autor TASR
Lieskovec 14. septembra (TASR) - Prívalové dažde spôsobili v nedeľu v obci Lieskovec v okrese Zvolen zaplavenie niekoľkých ulíc a pivníc rodinných domov. Starosta Michal Turay pre TASR uviedol, že miestnym obyvateľom aktuálne pomáhajú štátni aj dobrovoľní hasiči a cestári.
„Prívalové dažde spôsobili, že cez polia sa nám do dediny leje voda. Sú to prívalové dažde, prebehne to a znova upadne,“ skonštatoval starosta s tým, že zaplavené boli aj niektoré domy. Hasiči aktuálne podľa jeho slov odčerpávajú vodu z pivníc a čistia ulice. Problémy voda spôsobila na uliciach Osloboditeľov, Medzi hrušky, časť Novej a Horná.
„Je to situácia, ktorá sa začína pri prívalových dažďoch opakovať, ako aj inde na Slovensku,“ poznamenal starosta s tým, že prívalová voda spôsobuje ujmu na majetku občanov, ničí cesty a zapcháva kanalizáciu. K ohrozeniu ľudských životov podľa Turaya nedošlo.
