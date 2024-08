Priznal pochybenie: Organizátor festivalu tvrdí, že to bolo nevedomky

Malá Franková 20. augusta (TASR) - Organizátor festivalu Zogrod, na ktorom sa v nedeľu (18. 8.) v obci Malá Franková na Zamagurí odohralo divadelné predstavenie, ktoré narušila hádka medzi divákmi a štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Štefanom Kuffom, priznal pochybenie. Ivan Čarnogurský ml. v utorok prostredníctvom tlačového vyhlásenia potvrdil, že neinformovali o vhodnosti inscenácie Moje baby pre mladších divákov. Zároveň zdôraznil, že takto konali z nevedomosti a nie z úmyslu.



"Okolo predstavenia Národného divadla Košice a jeho prerušenia sa odohráva búrlivá mediálna diskusia. Za organizátora podujatí Zogrod, ktoré sa uskutočňujú už od roku 2004, by som rád uviedol, že rozpor v názoroch vznikol predovšetkým ako následok opomenutia organizácie Zogrod vo veci uvedenia faktu, že ide o hru vhodnú pre divákov od 18 rokov. Túto skutočnosť sme neuviedli ani v programe, ani na plagáte predstavenia," priznal Čarnogurský ml.



Dodal, že pre organizátorov vzniklo ponaučenie, aby boli večerné predstavenia riadne označené vo vzťahu k vekovej vhodnosti obsahu a začínali až po 20.00 h. Napriek tejto skúsenosti sú však odhodlaní naďalej prinášať profesionálne hry do dedinského prostredia. Ich cieľom je vytvárať lepší komunikačný kanál medzi medzinárodným kultúrnym prostredím, slovenskými mestami a vidieckymi oblasťami Slovenska.



Divadelnú inscenáciu v obci Malá Franková herci Národného divadla Košice neodohrali celú pre incident, keď mal do predstavenia vstúpiť Kuffa a zastaviť ho. Nasledovať mala hádka medzi ním a divákmi. Štátny tajomník envirorezortu tvrdí, že bol pri incidente napadnutý. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zvažuje nariadiť prešetrenie organizácie predstavenia, má podozrenie na porušenie zákona v súvislosti s ohrozením mravnej výchovy mládeže. Konanie štátneho tajomníka naopak kritizovali okrem iných opozičné PS a SaS. Národné divadlo Košice považuje situáciu za nešťastnú a plne stojí za svojimi zamestnancami. Zároveň upozorňuje, že vzniknutá situácia neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol a začal divákov z kultúrneho podujatia vyháňať. Podotklo tiež, že je na posúdení rodičov, či je dané predstavenie pre ich deti vhodné a odporúčanie divadla či festivalu je len informatívne. Incident v súčasnosti vyšetruje aj polícia.