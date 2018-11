PRO EDUCO napreduje, zapíše si už 12. ročník

PRO EDUCO V KOCKE

Na úvod dovoľte niekoľko faktov z histórie a súčasnosti podujatia:

- za 11 rokov navštívilo veľtrh 72 479 žiakov a študentov z 40 miest a obcí východného Slovenska

- od roku 2007 sa na podujatí prezentovalo 142 unikátnych vystavovateľov; väčšina z nich sa každoročne vracia

- prezentačná plocha veľtrhu narástla zo 400 m2 na súčasných 2 000 m2

- podujatie postupne menilo aj svoje adresy a z Domu techniky a Spoločenského pavilónu sa presťahovalo do aktuálne najväčšej a najmodernejšej haly v Košiciach – Steel Arény

- najmladší, 14-roční návštevníci z prvého ročníka, už dnes pracujú alebo sa čoskoro chystajú ukončiť vysokoškolské vzdelanie

- od svojho vzniku až po súčasnosť ostalo PRO EDUCO pre všetkých návštevníkov bezplatné.

Pro Educo 2017 Foto: Progress Promotion Košice s r.o.

Košice 5. novembra (OTS) - Pred 12 rokmi sa nám po prvýkrát podarilo zhmotniť myšlienku veľtrhu vzdelávania v Košiciach, a to že táto myšlienka nebola vôbec zlá dokazuje fakt, že toto jedinečné podujatie otvorí 5. decembra brány svojho ďalšieho ročníka.Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa v dňoch 5. - 6. decembra 2018 uskutoční v Košiciach už po dvanásty krát, patrí k najväčším podujatiam tohto druhu na Slovensku. Svojím konceptom, kde sú na jednom mieste prezentované programy pre stredoškolské, vysokoškolské, postgraduálne i mimoškolské vzdelávanie, je však u nás ojedinelý. To, že výber budúceho povolania je dnes vo veľkej miere otázkou výberu správnej školy, opakujú učitelia i experti z rôznych oblastí nášho života v poslednom čase veľmi intenzívne. Zmeny a transformácie, po ktorých mnohí odborníci dlhodobo volajú, sa odrážali i pri vzniku projektu PRO EDUCO v roku 2007. Ten vtedy zaplnil takmer úplne biele miesto na mape takýchto fór a prezentácii. Od svojho počiatku sa snažil o čo najužšie prepojenie vzdelávania s praxou, a to aj každoročnou prítomnosťou významných zamestnávateľov z regiónu východného Slovenska. Tí prichádzali a prichádzajú s ponukou prvého zamestnania pre absolventov jednotlivých škôl a vo svojich prezentáciách veľmi rukolapne dokazujú, kde a ako prepojenie oboch sfér funguje a kde sú zmeny zo strany firiem oprávnene očakávané. I dnes sú intenzívne zavádzané modely duálneho vzdelávania toho dôkazom a iba prirodzeným odrazom snahy o prepojenie potrieb zamestnávateľov so vzdelávacími programami.12. ročník PRO EDUCO sa v etape príprav stretáva so živým záujmom byť súčasťou tohto diania. Široká paleta stredných škôl pôsobiacich na území Košického a Prešovského kraja osloví návštevníkov veľtrhu svojimi profilmi a študijnými programami. Treba konštatovať, že úroveň samotných prezentácií stredných škôl zaznamenala na tomto veľtrhu od jeho prvého ročníka skutočne výrazný skok v kvalite. Okrem moderných technológií, ktoré sa stali súčasťou vyučovania to organizátori PRO EDUCO pripisujú i zvyšujúcim sa dôrazom jednotlivým škôl na kvalitu vlastného marketingu. Ten akoby pred pár rokmi pre vzdelávacie inštitúcie existoval iba v slovníkoch. A práve transformácia marketingu v oblasti prezentácie vzdelávania a programov jednotlivých škôl bola jednou z kľúčových ambícií organizátorov PRO EDUCO pri jeho vzniku. Nutné je však povedať, že od západných susedov sa v tomto smere máme stále čo učiť.O tom, že počas dvoch dní trvania veľtrhu je potrebné umožniť jeho návštevu čo najširšiemu spektru mladých ľudí niet pochýb. Precízne harmonogramy optimalizujú počet študentov v priestoroch veľtrhu tak, aby sa jeho priebeh odvíjal v čo možno najpravidelnejšom rytme. Organizátori myslia i na mladých ľudí v menších, dopravne horšie dostupných mestách a obciach a od počiatku rozvíjajú službu PRO EDUCO BUS. Vďaka nej sa v špeciálne vypravovaných autobusoch do Košíc dostanú i žiaci a študenti z okrajových častí regiónu.O tom, že plná medzinárodná integrácia Slovenska a odstraňovanie prekážok v ceste za vzdelaním je dnes samozrejmosťou, svedčí i prítomnosť viacerých zahraničných univerzít alebo špecializovaných agentúr, ktoré sa vzdelávaniu v zahraničí venujú. Tieto inštitúcie sú na PRO EDUCO doplnené takmer celým spektrom slovenských vysokých škôl a univerzít, ktoré sa do Košíc opakovane vracajú, aby tu hľadali svojich budúcich študentov.To, že školy z regiónu východného Slovenska dokážu zaujať a bodovať i v medzinárodnej konkurencii ukazujú opakované úspechy ich študentov v konfrontácii s ostatnými. Na takéto úspechy reagujeme každoročne udelením dekrétov PRO EDUCO AWARDS. Patria študentom vo viacerých vekových kategóriách od žiakov až po absolventov univerzít, ktorí často dokazujú svoj talent vo vlastných start-up počinoch.Viac o programe veľtrhu, vystavovateľoch a aktualít, môžete nájsť na webovej stránke podujatia www.proeduco.sk