Problém s alkoholom bagatelizujeme, upozorňuje odborníčka

Prešov 13. októbra (TASR) – Liečba závislostí na Slovensku je pre mnohých ľudí, ktorí ju potrebujú, absolútne nedostupná. Rovnako je to s kvalitnou predliečebnej a následnej starostlivosti. Dôvody sú finančné, geografické, ale i stigmatizácia a nízka podpora liečby zo strany blízkych. Stereotypy v spoločnosti podporujú pitie zvlášť u mladých ľudí. Upozorňuje na to Denisa Šoltésová, riaditeľka prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá sa venuje ľuďom so závislosťami.



"Zásadným problémom u nás je i naša tolerancia voči pitiu alkoholu a spoločenské vnímanie významu alkoholu v každodennom živote. Nie nepiť je 'normálne', práve naopak. Ľudia spájajú každodennosť s alkoholom a na jeho odmietnutie často reagujú prekvapene či posmešne. Naše stereotypy podporujú pitie aj u mladých ľudí aj tým, že je veľmi jednoduché sa k nemu dostať. Pitie podporujú aj mediálne obrazy a reklama, ktorá ho často podsúva v spojení so silou, mužnosťou, sexepílom či odvahou," tvrdí Šoltésová.



Vážnosť a dosahy tragických dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu v ostatnom období podľa nej ako keby prekvapili verejnosť. "Naša spoločnosť bagatelizuje či zneviditeľňuje problém pitia v jeho rozsahu a komplexnosti. Sme málo citliví na problémy, ktoré môžu súvisieť s pitím alkoholu, a často ich vnímame neosobne či vzdialene. Príkladom je aj pripisovanie väčšiny problémov s pitím alkoholu kultúre východného Slovenska, o ktorom sa traduje, že 'na východe je to tak'," vysvetľuje riaditeľka.



Až veľké straty na životoch zreálnili celú šírku závislostnej problematiky na Slovensku, nielen v jej 'marginalizovaných' či okrajových častiach. "Tieto udalosti nastavili zrkadlo aj našim často nepomenovaným predsudkom vo vzťahu k závislostiam. Aj aktuálny politický diskurz je plný týchto predsudkov a stigmatizácie, kde prioritne siahame po exemplárnych trestoch bez porozumenia nevyhnutnosti zásadne zvýšiť kvalitu a dostupnosť efektívnej prevencie i odbornej pomoci," zdôrazňuje odborníčka.



Podľa jej slov je oprávnené trestať porušenie pravidiel a spoločenských noriem. "Rovnako je však potrebné zvýšiť porozumenie a citlivosť spoločnosti na tieto problémy," dodáva Šoltésová. Aj z tohto dôvodu nezisková organizácia Trojlístok v týchto dňoch realizuje kampaň s názvom Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, ktorej súčasťou je aj séria podcastov zameraných na rôzne otázky tejto témy.