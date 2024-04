Problém s povodňami chce Bátka riešiť vodozádržnými opatreniami

Bátka 18. apríla (TASR) - Problém s čoraz častejšie vyskytujúcimi sa prívalovými povodňami v Bátke v okrese Rimavská Sobota chce samospráva riešiť vybudovaním vodozádržných opatrení. Obec by tak počas silných dažďov mohla regulovať prietok v potoku, ktorý aj vlani v lete zaplavil desiatky domov. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Hencz.



Prívalové dažde, po ktorých došlo k zaplaveniu časti obce, sa v Bátke v uplynulých rokoch objavili hneď niekoľkokrát. "Minulý rok to bolo v takom rozsahu, že sme mali zaplavených 45 domov. Dokonca jeden dom a jeden byt ostali neobývané," skonštatoval Hencz. Ako dodal, v minulosti k povodniam dochádzalo raz za desať alebo 15 rokov, od roku 2017 sa zopakovali už trikrát.



Prívalové povodne sú podľa starostu prejavom klimatickej zmeny, samospráva chce tento problém riešiť vybudovaním vodozádržných opatrení. "Išlo by o výstavbu suchých poldrov, retenčných nádrží a úpravu potoka, ktorý preteká cez obec," vysvetlil starosta s tým, že vďaka týmto opatreniam by bolo možné zachytiť prívalovú vodu a regulovať jej odtok.



V súčasnosti si obec necháva k vodozádržným opatreniam vypracovať projektovú dokumentáciu. Projekt by podľa starostu bolo možné realizovať len s pomocou dotácie, náklady by totiž podľa prvotných odhadov mohli predstavovať aj viac ako milión eur.