Problém so svetelnou signalizáciou v Michalovciach odstránili

Michalovce 26. novembra (TASR) – Problém so svetelnou signalizáciou na križovatke ulíc Jána Hollého – Andreja Sládkoviča v meste Michalovce už samospráva odstránila. Nezrovnalosti medzi svetelným signálom a časovačom, odpočítavajúcim jeho trvanie, nezaznamenal ani policajný dopravný inšpektor. Vodiči sú v prípade nesúladu povinní riadiť sa výlučne svetelnou signalizáciou, vyplýva z informácií, ktoré v súvislosti s podnetom občianskeho združenia (OZ) Nové Michalovce poskytla TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Problémy uvedené v podnete polícia evidovala počas skúšobnej prevádzky cestnej svetelnej signalizácie v mesiacoch december 2020 až február 2021 a Okresný dopravný inšpektorát (ODI) Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach vtedy nariadil do doby odstránenia nezrovnalostí odpočet na svetelnej signalizácii vypnúť," priblížila s tým, že pri aktuálne realizovanej kontrole zariadenia už dopravný inžinier ODI nezaznamenal ani nesúlad medzi odpočtom signalizácie a dobou jej značenia a ani medzi ich farebným odlíšením.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková, o nezrovnalosti samospráva ako správca signalizácie vedela. "Išlo o poruchu, ktorá je už odstránená," informovala.



OZ Nové Michalovce požadovalo, aby ODI prešetril "dlhodobo opakujúcu sa situáciu" s nezrovnalosťami na svetelnej signalizácii. "Okrem toho, že odpočet času vykazuje chybovosť, je zásadnou bezpečnostnou hrozbou pre účastníkov cestnej premávky najmä fakt, že dochádza k farebnej odlišnosti tejto signalizácie času," podotkli vo svojom podnete.



V prípade, že by sa mala situácia na svetelnej signalizácii opakovať, Ivanová účastníkom cestnej premávky pripomína, že odpočet svetelného signálu má iba informačný charakter. "Účastníci cestnej premávky sú povinní riadiť sa svetelnou signalizáciou riadiacou premávku," uviedla.