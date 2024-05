Problematický úsek cesty na Kubínsku hoľu plánujú rozšíriť

Dolný Kubín 23. mája (TASR) - Problematický úzky úsek cesty na Kubínsku hoľu v Dolnom Kubíne plánujú rozšíriť. Mesto so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) na projekt hľadajú zdroje financovania. Sumu odhadli na zhruba jeden milión eur. Informoval o tom dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Podľa Prílepka nebolo jednoduché nájsť riešenie na rozšírenie cesty v Beňovej Lehote. "Najmä v sezóne býva v tomto mieste veľký problém najmä pre domácich obyvateľov dostať sa oproti množstvu áut smerujúcich na, alebo z Kubínskej hole. Podarilo sa nám pripraviť projekt na zatrubnenie a rozšírenie zhruba 90-metrového úseku, ktorý nahradí existujúci most. Ten patrí pod samosprávny kraj, vrátane celej cesty smerom nadol k mestu," vysvetlil primátor.



Po zatrubnení vznikne komunikácia voľnej šírky sedem metrov a chodník šírky dva metre. Prílepok dodal, že bolo veľmi náročné nájsť také technické riešenie, ktoré umožní rekonštrukciu bez zastavenia premávky (neexistuje obchádzka, pozn. TASR) a zároveň bude vyhovovať aj vodohospodárom.



"Teraz nás čaká proces stavebného povoľovania. Zároveň hľadáme spolu so ŽSK aj externé zdroje financovania projektu," uzavrel šéf dolnokubínskej radnice.