Prieskum: Problémom v meste Strážske je stav komunikácií i poriadok

Strážske 22. marca (TASR) – Obyvatelia mesta Strážske v okrese Michalovce nie sú spokojní so stavom miestnych komunikácií, chýbajú im pracovné miesta, uvítali by väčší poriadok a bezpečnosť na verejných priestranstvách. Vyplýva to z prieskumu, ktorým samospráva zapojila obyvateľov do procesu tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2030. Jeho výsledky zverejnila na svojej internetovej stránke.



Pre najviac (14,41 percenta) respondentov je oblasťou verejného života, ktorú by malo mesto riešiť prioritne, doprava a v rámci nej opravy miestnych komunikácií a chodníkov, nedostatok parkovacích miest či nedostatočná sieť cyklochodníkov.



Oblasť bezpečnosti a poriadku považovalo za potrebné riešiť 11,7 percenta respondentov. Prekážajú im najmä čierne skládky a odpadky v meste, problémom je tiež podľa obyvateľov vandalizmus.



V sociálnej oblasti vidia Strážania do budúcna najväčší problém v starostlivosti o seniorov, za dôležité preto považujú vybudovanie zariadenia pre seniorov a rozšírenie opatrovateľskej služby.



Za oblasť, ktorá si do budúcna vyžaduje najmenej pozornosti, označil prieskum školstvo a vzdelanie.



Do prieskumu realizovaného v mesiacoch december 2021 a január 2022 elektronicky i zberom dotazníkových tlačív sa zapojilo 158 respondentov.