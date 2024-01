Problémová kolónia na Astronomickej ulici v Ružinove je minulosťou

Bratislava 28. januára (TASR) - Problémová "kolónia" v húštine na Astronomickej ulici, za konečnou električiek, v bratislavskom Ružinove je už minulosťou. Pred časom totiž mestská časť pristúpila k odstráneniu tejto nelegálnej "osady" spojenej s drogovou trestnou činnosťou či nárastom majetkovej kriminality. Starosta Ružinova Martin Chren hovorí o razantnom, ale slušnom zásahu.



"Celý priestor kolónie sme vyčistili. Nelegálne osady a príbytky boli zbúrané. Celý priestor bol vyčistený od náletovej zelene. Drvivá väčšina problémových osôb túto lokalitu opustila a na okolité sídliská sa vracia pokoj," približuje Chren na sociálnej sieti.



Čistenie priestoru trvalo podľa neho 15 pracovných dní, zozbieraných bolo odhadom viac ako 600 ton odpadu. Predstavuje to 60 až 70 plne naložených nákladných áut, pričom odpad je potrebné zlikvidovať. Presné náklady mestská časť ešte vyčíslené nemá. Hodnota donedávna vykonaných prác však bola podľa starostu okolo 50.000 eur. Pomoc nájdených skládok odpadu formou bezplatnej likvidácie v spaľovni prisľúbilo samospráve hlavné mesto.



Podľa starostu bol zásah síce razantný, ale zároveň sa postupovalo s maximálnou slušnosťou a opatrnosťou voči obyvateľom daného územia. Dementuje tvrdenia, že išlo o "prepadovku v treskúcej zime". Ubezpečuje, že všetkých, ktorých sa to týkalo, miestny úrad spolu s políciou informovali niekoľko týždňov vopred. Rovnako sa ani všetko bezhlavo nebúralo.



Problémom kolónie bolo podľa starostu obchodovanie s drogami, ktoré sa tam presunulo z "Pentagonu", stretávanie sa dlhodobo drogovo závislých a kriminalita. Ešte aj počas čistiacich prác prichádzali priemerne desať- až 15-krát za hodinu "klienti" z celej Bratislavy pešo či taxíkmi. Ničím nezvyčajným neboli podľa starostu injekčné striekačky na ihriskách či pri lavičkách, alebo vlámania do pivníc a áut.



"Vedeli sme o osobách bez domova, ktoré sa tu zdržiavali aj dlhodobo a ktorých sa naše práce nijako nedotkli," podotýka Chren. Pri zásahu napríklad odhalili prípad babky s maloletou vnučkou z provizórnej chatky. Podarilo sa pre nich zabezpečiť bývanie i škôlku pre vnučku. Objavili aj tehotnú ženu, ktorá však uviedla, že žije v byte u matky a záujem o sociálnu pomoc nemá.



Mestskú časť podľa starostu čaká ešte nájsť pre pozemok vhodný spôsob využitia, aby sa situácia neopakovala. Na výstavbu však vhodný nie je, keďže v budúcnosti by ho malo "preťať" predĺženie ružinovskej električkovej trate. Vítané sú však aj podnety zo strany obyvateľov.