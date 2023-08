Problémového medveďa pri Detve ochranári odstránia z populácie

Detva 1. augusta (TASR) - Problémového medveďa, ktorého v Detve a v jej okolí eviduje Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP), v najbližších dňoch odstránia z populácie. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.



Ako ďalej uviedla, údaje tímu svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti tohto problémového medveďa a nízkej senzitivite na plašenie. "Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako reálne riziko ohrozenia zdravia a života," objasnila s tým, že sa to týka ľudí, ktorí sa pohybujú a žijú v predmetných lokalitách.



Podľa medializovaných informácií sa totiž medveď počas júlového víkendu (22. - 23. 7.) v noci prechádzal v okolí autobusovej stanice a obchodného centra v Detve. Šelma sa pôvodne z detvianskej miestnej časti Kostolná presunula do časti Malý Sliač pri Vígľaši. "Opäť sme však dostali hlásenia o jej výskyte v intraviláne Detvy. Je to medveď, ktorý nejaví známky plachosti ani pri použití averznej terapie," spresnila Bocková koncom júla.



Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana dlhodobo upozorňuje na to, že s populáciou sa niečo deje. "Zmena správania je prudká. Medvedice sa približujú k ľudským sídlam, čo pre ne nie je charakteristické," zdôraznila.



Riaditeľka Správy CHKO Vladimíra Fabriciusová doplnila, že na Poľane bola regulácia medveďov naposledy pred šiestimi rokmi. Podľa nej je potrebná legislatívna podpora i úprava smernice o druhoch tak, aby chránené druhy mohli byť riadené.