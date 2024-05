Levoča 29. mája (TASR) - Problémovú križovatku v centre Levoče dokončili v predstihu, nový kruhový objazd od stredy oficiálne slúži motoristickej verejnosti. Projekt financoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) zo svojho rozpočtu, cieľom bolo najmä zvýšiť bezpečnosť na frekventovanom úseku. Predseda PSK Milan Majerský (KDH) uviedol, že spoločným cieľom mesta a krajskej samosprávy je ešte umiestniť do stredu objazdu umelecké dielo, ktoré by symbolizovalo Levoču i okolitý región.



"Na tejto križovatke dochádzalo k rôznym kolíziám, nehodám a bolo potrebné urobiť tu niečo lepšie. Kruhový objazd bolo to najlepšie, čo sme tu mohli spraviť a mnohí vodiči, ktorí už križovatku doteraz využívali v obmedzenom režime, si to pochvaľujú. Úsek cesty prešiel aj záťažovým testom, keď uzatvorili tunel Šibenik a všetky nákladné aj osobné autá prechádzali cez mesto," uviedol Majerský. Ide podľa neho o veľmi frekventovanú časť mesta, v blízkosti sú dve školy a tiež Košická brána, ktorou množstvo turistov prechádza do historického centra. Úsekom prejde denne odhadom asi 11.000 áut.



Investičný riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Michal Danko dodal, že úprava križovatky ciest III/3225 a I/18 a obnova 900-metrového úseku cesty smerom do Levočskej doliny stála približne 234.000 eur s DPH. "Zhotoviteľ má skúsenosti s výstavbou a dokázal si práce naplánovať tak, aby to stihli skôr. Zmenilo sa zvislé a vodorovné dopravné značenie, vymenila sa obrusná vrstva a pribudli ostrovčeky. Nešlo o nejaké veľmi zásadné stavebné zásahy," priblížil Danko. Kruhový objazd má priemer 32 metrov, je jednoradový s priebežným pruhom na ceste v smere Poprad - Prešov.



Primátor Levoče Miroslav Vilkovský ocenil, že sa podarilo križovatku zrekonštruovať v predstihu, pôvodne to chceli stihnúť minimálne do Levočskej púte, ktorá bude začiatkom júla. "Z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je to veľmi pozitívne, práce prebehli naozaj veľmi rýchlo," zhodnotil.



Zhotoviteľovi odovzdali stavenisko ešte začiatkom tohto roka, poveternostné podmienky však umožnili stavbárom reálne začať s prácami začiatkom apríla.