Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Regióny

Problémovú situáciu pred MŠ vyriešila Handlová jednosmernou dopravou

.
Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Šírka ulice je určená pre dva jazdné pruhy, preto parkovanie samospráva zatiaľ ponechala po oboch stranách cesty.

Autor TASR
Handlová 19. augusta (TASR) - Krátka ulica v Handlovej má po novom jednosmernú premávku. K zmene organizácie dopravy pristúpila samospráva pre kolízne dopravné situácie v blízkosti materskej školy (MŠ), ku ktorým dochádzalo hlavne v ranných hodinách. V regulácii dopravy bude radnica pokračovať i v ďalšej problémovej lokalite. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Okrem silnej rannej premávky sa kolízie diali aj v súvislosti so zaparkovanými autami obyvateľov tejto ulice. Po odbornej terénnej obhliadke pristúpila radnica k riešeniu dopravnej situácie zavedením jednosmernej premávky.

Šírka ulice je určená pre dva jazdné pruhy, preto parkovanie samospráva zatiaľ ponechala po oboch stranách cesty. „Autá na tejto ulici stoja dlhodobo a nemajú problém, čo sa týka parkovania. Nechceli sme to meniť a môžu stáť na oboch stranách. Samozrejme, takým spôsobom, aby cesta bola prejazdná. V prípade, že budú kvôli voľnému státiu vznikať kolízie, mesto vyznačí parkovanie len na jednej strane cesty,“ ozrejmil referent dopravy mestského úradu Ivan Kartáč.

Novoosadené dopravné značky s prikázaným smerom jazdy určujú, že cesta je jednosmerná v smere z Ulice 1. mája na Dimitrovovu ulicu.

Mesto bude v regulovaní dopravnej situácie pokračovať aj v ďalšej problémovej lokalite mesta, a to pred vjazdom do Základnej školy Morovnianska cesta v smere od Štefánikovej ulice. „V tejto lokalite sa rovnako zhusťuje počet áut v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a poobede po jeho ukončení,“ vysvetlila Paulínyová.

Samospráva rovnako pristúpila k obnove náterov tzv. cik-cak čiar a parkovacích plôch na sídlisku Mostná. V rozpočte má na správu a údržbu ciest, konkrétne na dopravné značenie, vyčlenenú sumu 15.000 eur ročne. „Z týchto prostriedkov mesto pravidelne zabezpečuje osadenie dopraného značenia a referent dopravy terénnymi obhliadkami postupne prechádza problémové lokality, kde samospráva sprehľadňuje dopravu v meste z dôvodu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodala hovorkyňa mesta.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?